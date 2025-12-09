Bombeiros removem árvore que interditou via no Bairro Dom Bosco em Corumbá

A queda aconteceu na noite de ontem (8), entre as ruas Treze de Junho e Dom Aquino, próximo à Igreja Dom Bosco
Divulgação/ Bombeiros
Uma árvore de grande porte caiu e interditou completamente a Rua Marechal Deodoro, no Bairro Dom Bosco, em Corumbá, exigindo a atuação do Corpo de Bombeiros Militar. A queda aconteceu na noite de ontem (8), entre as ruas Treze de Junho e Dom Aquino, próximo à Igreja Dom Bosco, comprometendo o trânsito de veículos e pedestres.
Com pouca iluminação no local, o risco de acidentes aumentou. A árvore não atingiu a rede elétrica e não houve registro de feridos ou danos materiais. A guarnição dos Bombeiros foi acionada, realizando o corte e a remoção do tronco e dos galhos, liberando a via e restabelecendo a segurança no trecho.
O Corpo de Bombeiros lembra que situações de risco em vias públicas devem ser comunicadas imediatamente pelo telefone 193.
