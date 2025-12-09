Acessibilidade

09 de Dezembro de 2025 • 13:11

Buscar

Últimas notícias
X
Ocorrência

Bombeiros removem árvore que interditou via no Bairro Dom Bosco em Corumbá

A queda aconteceu na noite de ontem (8), entre as ruas Treze de Junho e Dom Aquino, próximo à Igreja Dom Bosco

Da redação

Publicado em 09/12/2025 às 11:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Uma árvore de grande porte caiu e interditou completamente a Rua Marechal Deodoro, no Bairro Dom Bosco, em Corumbá, exigindo a atuação do Corpo de Bombeiros Militar. A queda aconteceu na noite de ontem (8), entre as ruas Treze de Junho e Dom Aquino, próximo à Igreja Dom Bosco, comprometendo o trânsito de veículos e pedestres.

Com pouca iluminação no local, o risco de acidentes aumentou. A árvore não atingiu a rede elétrica e não houve registro de feridos ou danos materiais. A guarnição dos Bombeiros foi acionada, realizando o corte e a remoção do tronco e dos galhos, liberando a via e restabelecendo a segurança no trecho.

O Corpo de Bombeiros lembra que situações de risco em vias públicas devem ser comunicadas imediatamente pelo telefone 193.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Vento forte derruba árvore e bloqueia via no Bairro Alto em Aquidauana

• Bombeiros cortam árvore caída sobre casa em Corumbá

• Bombeiros cortam árvore que caiu sobre casa durante forte chuva em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Corumbá

Acidente entre carro e motocicleta deixa jovem ferido no Centro de Corumbá

Corumbá

Acidente na BR-262 deixa casal ferido em Corumbá

Ocorrência

Polícia recupera bicicleta furtada e prende dois em Ladário

Suspeito foragido é preso após série de furtos em Ladário

Ação conjunta combate perturbação do sossego em Ladário

Homem é preso em Ladário por agredir companheira grávida

Meio Ambiente

Corumbá amplia pontos de coleta de óleo de cozinha e reforça descarte consciente

Publicidade

Polícia

Motociclista fica ferido após colidir em veículo estacionado em Corumbá

ÚLTIMAS

Novo bispo da Diocese de Jardim celebra hoje sua primeira missa em Aquidauana

Ele presidirá a Santa Missa da Solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição

Aquidauana celebra hoje o feriado de Nossa Senhora Imaculada Conceição

A Paróquia Imaculada Conceição preparou uma programação especial e convida a comunidade para participar das atividades religiosas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo