Bombeiros resgatam homem engasgado em fazenda no Pantanal

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um homem de 52 anos foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros na manhã de segunda-feira (20), após engasgar-se com um osso de galinha em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, no Pantanal sul-mato-grossense, a aproximadamente 150 quilômetros da área urbana de Corumbá.



A guarnição de sobreaviso do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 10h50 e se deslocou até a Fazenda Ipanema, onde encontrou a vítima consciente e orientada, porém com dificuldade respiratória. De acordo com relatos, o osso ficou preso na garganta do homem durante a refeição.



Devido à distância e à falta de unidade de saúde próxima, os bombeiros optaram por não realizar manobras invasivas no local, já que o estado da vítima se mantinha estável. Durante todo o deslocamento até Corumbá, o paciente recebeu oxigênio suplementar para garantir a manutenção das vias aéreas.



A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Corumbá, onde recebeu atendimento médico especializado. A guarnição retornou à base após a conclusão do resgate.

