Acessibilidade

21 de Outubro de 2025 • 12:00

Buscar

Últimas notícias
X
Socorro

Bombeiros resgatam homem engasgado em fazenda no Pantanal

Fazenda está localizada na região da Nhecolândia

Da redação

Publicado em 21/10/2025 às 11:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um homem de 52 anos foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros na manhã de segunda-feira (20), após engasgar-se com um osso de galinha em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, no Pantanal sul-mato-grossense, a aproximadamente 150 quilômetros da área urbana de Corumbá.

A guarnição de sobreaviso do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 10h50 e se deslocou até a Fazenda Ipanema, onde encontrou a vítima consciente e orientada, porém com dificuldade respiratória. De acordo com relatos, o osso ficou preso na garganta do homem durante a refeição.

Devido à distância e à falta de unidade de saúde próxima, os bombeiros optaram por não realizar manobras invasivas no local, já que o estado da vítima se mantinha estável. Durante todo o deslocamento até Corumbá, o paciente recebeu oxigênio suplementar para garantir a manutenção das vias aéreas.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Corumbá, onde recebeu atendimento médico especializado. A guarnição retornou à base após a conclusão do resgate.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Imasul solta sete macacos-prego após reabilitação no Pantanal de Aquidauana

• Projeto vai restaurar áreas estratégicas para águas do Pantanal em Nioaque

• Bombeiros resgatam trabalhador ferido em acidente no Pantanal do Paiaguás

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atentado

Jovem de 23 anos é esfaqueado após briga em Ladário

Ocorrência

Kombi pega fogo durante entregas em Corumbá

Corumbá

Motorista é flagrado dirigindo embriagado em veículo estrangeiro em Corumbá

Ciclista fica ferido após colisão com veículo estacionado em Corumbá

Bombeiros atuam há 3 dias no combate a incêndio na Baía Negra em Corumbá

Criança de 1 ano morre atropelada por caminhão dirigido pelo tio em Corumbá

Trânsito

Ciclista fica ferido após colisão com veículo estacionado em Corumbá

Publicidade

Fogo

Bombeiros atuam há 3 dias no combate a incêndio na Baía Negra em Corumbá

ÚLTIMAS

Polícia

Caminhoneiro é flagrado com carga clandestina avaliada em R$ 500 mil

Mercadoria foi localizada em meio a carga de óleo durante operação do GARRAS

Serviços

Prefeitura de Aquidauana divulga horários em unidades de saúde

Atendimentos ocorrem normalmente no dia 27

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo