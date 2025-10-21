Bombeiros resgatam jovem com dores no tórax em região remota do Pantanal

Após avaliação e atendimento inicial, o jovem foi transportado ao Pronto-Socorro de Corumbá
Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação
Um jovem de 18 anos foi resgatado na tarde de segunda-feira (20) por uma equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá, após apresentar fortes dores no tórax na região da Nhecolândia, área de difícil acesso no Pantanal sul-mato-grossense.
A guarnição deslocou-se até o Porto da Manga, localizado a cerca de 80 quilômetros da área urbana de Corumbá, ponto estratégico de apoio às operações rurais. No local, o jovem, vindo da Fazenda Cáceres, estava consciente e caminhando, porém relatava dores intensas no lado direito do tórax e episódios recorrentes de vômito. Segundo ele, não houve queda ou impacto recente.
Após avaliação e atendimento inicial, o jovem foi transportado ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde recebeu atendimento médico especializado.
A ação reforça o trabalho de atendimento emergencial realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar em áreas remotas do Pantanal, garantindo suporte de saúde mesmo em locais de acesso restrito.
