21 de Outubro de 2025 • 15:57

Bombeiros resgatam jovem com dores no tórax em região remota do Pantanal

Após avaliação e atendimento inicial, o jovem foi transportado ao Pronto-Socorro de Corumbá

Da redação

Publicado em 21/10/2025 às 11:59

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um jovem de 18 anos foi resgatado na tarde de segunda-feira (20) por uma equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá, após apresentar fortes dores no tórax na região da Nhecolândia, área de difícil acesso no Pantanal sul-mato-grossense.

A guarnição deslocou-se até o Porto da Manga, localizado a cerca de 80 quilômetros da área urbana de Corumbá, ponto estratégico de apoio às operações rurais. No local, o jovem, vindo da Fazenda Cáceres, estava consciente e caminhando, porém relatava dores intensas no lado direito do tórax e episódios recorrentes de vômito. Segundo ele, não houve queda ou impacto recente.

Após avaliação e atendimento inicial, o jovem foi transportado ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde recebeu atendimento médico especializado.

A ação reforça o trabalho de atendimento emergencial realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar em áreas remotas do Pantanal, garantindo suporte de saúde mesmo em locais de acesso restrito.

