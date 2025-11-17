Bombeiros resgatam macaco-da-noite ferido após levar choque elétrico em Corumbá

Após receber os primeiros cuidados, o animal foi encaminhado à Polícia Militar Ambiental
Divulgação/ Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá realizou no sábado (15) o resgate de um macaco-da-noite que sofreu uma descarga elétrica ao subir em um poste de energia no bairro Cravo Vermelho.
O animal foi levado por um morador até o 3º Grupamento de Bombeiros Militar, que relatou ter presenciado o momento em que o primata recebeu o choque e ficou desacordado por alguns instantes. Segundo os bombeiros, o macaco apresentava queimaduras na perna esquerda e na mão direita, resultantes do contato com a fiação elétrica.
Após receber os primeiros cuidados, o animal foi encaminhado à Polícia Militar Ambiental (PMA), responsável por realizar a avaliação veterinária e providenciar sua reintrodução segura ao habitat natural.
