Bombeiros resgatam macaco-da-noite ferido após levar choque elétrico em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá realizou no sábado (15) o resgate de um macaco-da-noite que sofreu uma descarga elétrica ao subir em um poste de energia no bairro Cravo Vermelho.



O animal foi levado por um morador até o 3º Grupamento de Bombeiros Militar, que relatou ter presenciado o momento em que o primata recebeu o choque e ficou desacordado por alguns instantes. Segundo os bombeiros, o macaco apresentava queimaduras na perna esquerda e na mão direita, resultantes do contato com a fiação elétrica.



Após receber os primeiros cuidados, o animal foi encaminhado à Polícia Militar Ambiental (PMA), responsável por realizar a avaliação veterinária e providenciar sua reintrodução segura ao habitat natural.

