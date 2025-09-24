Bombeiros resgatam ribeirinha de 24 anos no Pantanal após quadro de síncope

A vítima foi resgatada na região do Castelo, no Pantanal, a cerca de 90 quilômetros de Corumbá pelo rio Paraguai.
Divulgação/ Bombeiros
Uma ribeirinha de 24 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) na manhã de segunda-feira (22), na região do Castelo, no Pantanal, a cerca de 90 quilômetros de Corumbá pelo rio Paraguai.
De acordo com a ocorrência, a vítima apresentava histórico de mal-estar, febre e episódios de síncope há cerca de três semanas. Ela estava sendo transportada por uma embarcação de frete com destino a Corumbá, quando sofreu nova crise, desta vez acompanhada de dor abdominal.
A guarnição de Salvamento, que utilizava a embarcação "Sucuri", interceptou o transporte às 10h50 e assumiu os cuidados médicos da paciente. Posteriormente, às 12h50, ela foi encaminhada por viatura de resgate ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde recebeu atendimento especializado.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Corpo de Bombeiros
A corporação disponibilizou um número alternativo: (67) 3231-9593
Saúde
CIEGES MS integra o projeto nacional desenvolvido pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde)
Campo Grande
O objetivo é modernizar e ampliar a estrutura, que hoje já funciona como um dos principais pontos de apoio da aviação regional
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS