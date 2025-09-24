Bombeiros resgatam ribeirinha de 24 anos no Pantanal após quadro de síncope

Divulgação/ Bombeiros

Uma ribeirinha de 24 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) na manhã de segunda-feira (22), na região do Castelo, no Pantanal, a cerca de 90 quilômetros de Corumbá pelo rio Paraguai.



De acordo com a ocorrência, a vítima apresentava histórico de mal-estar, febre e episódios de síncope há cerca de três semanas. Ela estava sendo transportada por uma embarcação de frete com destino a Corumbá, quando sofreu nova crise, desta vez acompanhada de dor abdominal.



A guarnição de Salvamento, que utilizava a embarcação "Sucuri", interceptou o transporte às 10h50 e assumiu os cuidados médicos da paciente. Posteriormente, às 12h50, ela foi encaminhada por viatura de resgate ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde recebeu atendimento especializado.

