Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 14:34

Buscar

Últimas notícias
X
Drama

Bombeiros resgatam ribeirinha de 24 anos no Pantanal após quadro de síncope

A vítima foi resgatada na região do Castelo, no Pantanal, a cerca de 90 quilômetros de Corumbá pelo rio Paraguai.

Da redação

Publicado em 24/09/2025 às 11:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Uma ribeirinha de 24 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) na manhã de segunda-feira (22), na região do Castelo, no Pantanal, a cerca de 90 quilômetros de Corumbá pelo rio Paraguai.

De acordo com a ocorrência, a vítima apresentava histórico de mal-estar, febre e episódios de síncope há cerca de três semanas. Ela estava sendo transportada por uma embarcação de frete com destino a Corumbá, quando sofreu nova crise, desta vez acompanhada de dor abdominal.

A guarnição de Salvamento, que utilizava a embarcação "Sucuri", interceptou o transporte às 10h50 e assumiu os cuidados médicos da paciente. Posteriormente, às 12h50, ela foi encaminhada por viatura de resgate ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde recebeu atendimento especializado.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Corumbá é uma das 4 cidades de MS escolhidas para testar novo sistema de alerta da Defesa Civil

• Corumbá divulga cronograma de salas de vacina até sexta-feira

• Servidores de Corumbá devem declarar bens até 10 de outubro

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Operação Terminus

Receita Federal apreende 30 sacas com fetos de lhama

Corumbá

Ventania provoca queda de árvores e danos em residência em Corumbá e Ladário

Corpo de Bombeiros

193 está fora do ar em Corumbá e região

A corporação disponibilizou um número alternativo: (67) 3231-9593

Flagrante

PRF e Receita apreendem 48 kg de pasta base de cocaína em caminhão na BR-262

Publicidade

Boletim

Dados apontam evolução com fiscalização no trânsito em Corumbá

ÚLTIMAS

Saúde

Mato Grosso do Sul ganha centro de Inteligência SUS

CIEGES MS integra o projeto nacional desenvolvido pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde)

Campo Grande

Governo de MS vai ampliar aeródromo Santa Maria com investimentos de R$ 45,8 milhões

O objetivo é modernizar e ampliar a estrutura, que hoje já funciona como um dos principais pontos de apoio da aviação regional

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo