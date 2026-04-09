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Bombeiros resgatam tamanduá-mirim que passou o dia em pé de acerola em Ladário

Animal ficou ilhado em árvore por causa da presença, foi capturado com técnicas de manejo seguro e será devolvido ao habitat natural

Da redação

Publicado em 09/04/2026 às 11:44

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Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar realizou, na noite de quarta-feira, dia 8, o resgate de um tamanduá-mirim no município de Ladário. A ocorrência foi registrada por volta das 19h, na Rua Fernando Corrêa da Costa, no bairro Santo Antônio.

De acordo com informações do solicitante, o animal estava sobre um pé de acerola desde o período da manhã e não conseguia descer em razão da presença de cães no local. A situação mantinha o tamanduá em estado de estresse e risco.

Ao chegar ao endereço, a guarnição de salvamento realizou a avaliação da cena e, utilizando técnicas adequadas de manejo de fauna silvestre, efetuou a contenção e captura segura do animal, preservando sua integridade física.

Após a captura, o tamanduá-mirim foi devidamente acondicionado para posterior destinação em local apropriado, garantindo sua segurança e o retorno ao habitat natural.

O Corpo de Bombeiros orienta a população que, ao se deparar com animais silvestres em áreas urbanas, mantenha distância e acione imediatamente os órgãos competentes, evitando contato direto e garantindo a segurança de todos.

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