16 de Outubro de 2025 • 13:32

Corumbá

Bombeiros resgatam trabalhador ferido em acidente no Pantanal do Paiaguás

A região onde o acidente aconteceu fica cerca de 120 quilômetros da área urbana de Corumbá

Da redação

Publicado em 16/10/2025 às 11:53

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um trabalhador rural de 66 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá após se ferir enquanto cortava lenha em um retiro localizado no Porto São Francisco, região do Pantanal do Paiaguás, a cerca de 120 quilômetros da área urbana de Corumbá, na manhã desta quarta-feira (15).

Segundo informações da corporação, o homem foi atingido no rosto por uma lasca de madeira, na altura do olho esquerdo, e relatou perda momentânea de visão no local atingido. Ele também ficou inconsciente por alguns minutos após o impacto.

Uma equipe de resgate fluvial foi acionada pela Central de Operações e seguiu de barco pelo Rio Paraguai até o ponto do acidente. No local, os bombeiros prestaram os primeiros socorros e realizaram o transporte da vítima até o Porto Geral de Corumbá, onde uma viatura terrestre aguardava para concluir o atendimento.

O trabalhador foi então encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para avaliação médica.

