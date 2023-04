Bombeiros resgatam trabalhador ferido no Pantanal de Corumbá

Vítima foi resgatada / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, dia 20, o Corpo de Bombeiros resgatou um trabalhador ferido em área de difícil acesso no Pantanal de Corumbá.

Conforme o Grupamento de Operação Aéreas dos Bombeiros, a equipe foi acionado via 193 para atender uma ocorrência de um trabalhador que sofreu queda de cavalo na região do Pantanal.

Apos o pouso na pista mais próxima do local, o Tripulante Operacional do GOA, se deslocou com auxílio de um trator, por cerca de 2 hrs até a onde a vítima se encontrava. A equipe fez o resgate e levou a vítima para a aeronave.

A vítima foi entregue aos cuidados da equipe da Unidade de Resgate no aeroporto de Corumbá.

O Pantanal é uma das regiões mais extensas e ricas em biodiversidade do planeta, mas também é uma das mais inóspitas e de difícil acesso. Devido à sua vasta extensão e à natureza pantanosa do terreno, muitas áreas do Pantanal são isoladas e de difícil acesso por via terrestre, o que pode dificultar muito o atendimento a vítimas em caso de emergência.

Nesse contexto, o uso de aeronaves se torna extremamente importante para o atendimento às vítimas em áreas isoladas do Pantanal.

Nos últimos dias, com equipes altamente especializadas, o Grupamento de Operações Aéreas tem atendido diversas ocorrências na região.