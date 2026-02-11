Bombeiros resgatam três filhotes de gato presos em tubulação em Corumbá

Após a atuação da equipe, os três animais foram retirados sem ferimentos
Divulgação/ Bombeiros
Três filhotes de gato foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) na tarde de terça-feira (10), após serem encontrados no interior de uma tubulação de águas pluviais no bairro Jardim dos Estados, em Corumbá.
Por volta das 13h, a guarnição de salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foi acionada para atender a ocorrência na Rua Pará, esquina com a Rua Alan Kardec. No local, a solicitante relatou que havia cerca de dois dias ouvia miados vindos de um bueiro, mas não conseguia visualizar os animais.
Durante a averiguação, os militares constataram que três filhotes estavam abandonados dentro da tubulação, a aproximadamente quatro metros da entrada. Para o resgate, foram utilizados equipamentos da viatura, como croque e pinça apropriada, garantindo a segurança da operação.
Após a atuação da equipe, os três animais foram retirados sem ferimentos. Os filhotes ficaram sob os cuidados da solicitante, que se responsabilizou por acolhê-los.
O Corpo de Bombeiros destacou que a ocorrência reforça o compromisso da corporação com a preservação da vida, atuando em situações que envolvem risco e necessidade de salvamento.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Corpo de Bombeiros alerta sobre aumento de ataques de abelhas e orienta população
Violência doméstica mobiliza Bombeiros em Aquidauana
Bombeiros divulgam para risco de incêndios devido ao calor e à baixa umidade
Luto
Antigo proprietário da tradicional Peixaria Colombo, Mudinho como era carinhosamente conhecido, será velado na Pax Universal de Aquidauana
Justiça
Instituições alinham estratégias para promover segurança e prevenir situações de vulnerabilidade social
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS