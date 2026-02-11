Bombeiros resgatam três filhotes de gato presos em tubulação em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Três filhotes de gato foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) na tarde de terça-feira (10), após serem encontrados no interior de uma tubulação de águas pluviais no bairro Jardim dos Estados, em Corumbá.



Por volta das 13h, a guarnição de salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foi acionada para atender a ocorrência na Rua Pará, esquina com a Rua Alan Kardec. No local, a solicitante relatou que havia cerca de dois dias ouvia miados vindos de um bueiro, mas não conseguia visualizar os animais.



Durante a averiguação, os militares constataram que três filhotes estavam abandonados dentro da tubulação, a aproximadamente quatro metros da entrada. Para o resgate, foram utilizados equipamentos da viatura, como croque e pinça apropriada, garantindo a segurança da operação.



Após a atuação da equipe, os três animais foram retirados sem ferimentos. Os filhotes ficaram sob os cuidados da solicitante, que se responsabilizou por acolhê-los.



O Corpo de Bombeiros destacou que a ocorrência reforça o compromisso da corporação com a preservação da vida, atuando em situações que envolvem risco e necessidade de salvamento.

