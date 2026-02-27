Bombeiros retiram anel preso ao dedo de adolescente em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Segundo relato, o anel foi colocado no dia anterior, enquanto a adolescente estava na escola. Ao acordar, ela percebeu inchaço no dedo, o que impediu a retirada do acessório por conta própria.

Uma adolescente de 15 anos procurou atendimento no quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) por volta das 7h desta sexta-feira, em Corumbá, para a retirada de um anel que ficou preso ao dedo. A jovem estava acompanhada da mãe.

A equipe realizou a avaliação da situação e utilizou técnicas apropriadas para remover o anel. O procedimento foi concluído sem intercorrências e não houve necessidade de encaminhamento médico.

Após o atendimento, a adolescente recebeu orientações e foi liberada no local, em boas condições.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta que, em casos de objetos presos ao corpo, como anéis ou pulseiras, a população procure ajuda especializada. Situações com inchaço, dor ou dificuldade de remoção podem comprometer a circulação sanguínea e provocar lesões, sendo recomendado buscar auxílio profissional para evitar complicações.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!