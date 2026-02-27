Acessibilidade

27 de Fevereiro de 2026 • 13:26

Buscar

Últimas notícias
X
Ocorrência

Bombeiros retiram anel preso ao dedo de adolescente em Corumbá

O anel foi colocado no dia anterior, enquanto a adolescente estava na escola

Da redação

Publicado em 27/02/2026 às 10:30

Atualizado em 27/02/2026 às 11:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Uma adolescente de 15 anos procurou atendimento no quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) por volta das 7h desta sexta-feira, em Corumbá, para a retirada de um anel que ficou preso ao dedo. A jovem estava acompanhada da mãe.

Segundo relato, o anel foi colocado no dia anterior, enquanto a adolescente estava na escola. Ao acordar, ela percebeu inchaço no dedo, o que impediu a retirada do acessório por conta própria.

Leia Também

• MS lança licitação para construção da Casa da Mulher Brasileira em Corumbá

• Justiça determina nova eleição da diretoria da Liga de Esportes de Corumbá

• Santa Casa de Corumbá inicia operações de novo tomógrafo de última geração

A equipe realizou a avaliação da situação e utilizou técnicas apropriadas para remover o anel. O procedimento foi concluído sem intercorrências e não houve necessidade de encaminhamento médico.

Após o atendimento, a adolescente recebeu orientações e foi liberada no local, em boas condições.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta que, em casos de objetos presos ao corpo, como anéis ou pulseiras, a população procure ajuda especializada. Situações com inchaço, dor ou dificuldade de remoção podem comprometer a circulação sanguínea e provocar lesões, sendo recomendado buscar auxílio profissional para evitar complicações.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Socorro

Boimbeiros resgatam estudante na região da Barra do São Lourenço, no Pantanal

Adulteração

PRF recupera veículo adulterado com registro de roubo em Corumbá

Acidente

Queda de galho danifica residência no bairro Maria Leite em Corumbá

Bombeiros realizaram corte e remoção da árvore; não houve feridos

Corumbá

Bombeiros atende ocorrência de inseto em cavidade auricular

Publicidade

Corpo de Bombeiros

Resgate em área de difícil acesso no Pantanal conta com apoio da Marinha do Brasil

ÚLTIMAS

Economia

Mulheres de Aquidauana participam do Delas Day 2026 em Campo Grande

A ação integra iniciativas voltadas ao incentivo ao empreendedorismo feminino e à ampliação de oportunidades para mulheres do município

Polícia

Foragido condenado por violência doméstica é preso em Aquidauana

Considerado foragido da Justiça, ele foi localizado no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo