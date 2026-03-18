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Bombeiros retiram objeto metÃ¡lico preso ao dedo de crianÃ§a em CorumbÃ¡

O caso foi registrado por volta das 17h30, no quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM)

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 18/03/2026 Ã s 10:20

Atualizado em 18/03/2026 Ã s 11:35

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DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros

Uma criança de 2 anos precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira, em Corumbá, após ficar com um objeto metálico preso ao dedo. O caso foi registrado por volta das 17h30, no quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).

De acordo com informações, a menina estava em casa, na área da despensa, quando colocou no dedo uma peça metálica de bicicleta, que ficou presa. O objeto, feito de aço, provocou inchaço e dor, deixando a criança assustada.

A equipe iniciou os procedimentos para a retirada do objeto, utilizando técnicas para evitar lesões. A operação durou cerca de 50 minutos e foi concluída com sucesso.

Após a remoção, foi constatado que a criança não apresentava lesões aparentes, permanecendo sob os cuidados dos pais.

O Corpo de Bombeiros orienta que objetos pequenos ou metálicos sejam mantidos fora do alcance de crianças, especialmente em áreas como despensas e locais de armazenamento.

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