Bombeiros retiram objeto metÃ¡lico preso ao dedo de crianÃ§a em CorumbÃ¡

O caso foi registrado por volta das 17h30, no quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM)
DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros
Uma criança de 2 anos precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira, em Corumbá, após ficar com um objeto metálico preso ao dedo. O caso foi registrado por volta das 17h30, no quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).
De acordo com informações, a menina estava em casa, na área da despensa, quando colocou no dedo uma peça metálica de bicicleta, que ficou presa. O objeto, feito de aço, provocou inchaço e dor, deixando a criança assustada.
A equipe iniciou os procedimentos para a retirada do objeto, utilizando técnicas para evitar lesões. A operação durou cerca de 50 minutos e foi concluída com sucesso.
Após a remoção, foi constatado que a criança não apresentava lesões aparentes, permanecendo sob os cuidados dos pais.
O Corpo de Bombeiros orienta que objetos pequenos ou metálicos sejam mantidos fora do alcance de crianças, especialmente em áreas como despensas e locais de armazenamento.
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