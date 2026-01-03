Acessibilidade

03 de Janeiro de 2026 • 17:03

Ocorrência

Bombeiros salvam cachorro preso em grade em Corumbá

Pedestre avistou o animal com a cabeça presa na grade de um portão e pediu socorro aos militares

Redação

Publicado em 03/01/2026 às 12:27

Atualizado em 03/01/2026 às 12:42

Corpo de Bombeiros

Por volta das 08h30 da manhã de hoje (03), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de salvamento de animal na Rua Rio Grande do Norte, no bairro Nova Corumbá.

Segundo o solicitante, ao transitar pela via, ele avistou um cachorro com a cabeça presa na grade de um portão, em evidente situação de perigo. O cidadão ainda tentou localizar o proprietário do imóvel, porém não havia ninguém na residência, motivo pelo qual acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros.

No local, a guarnição de salvamento realizou uma avaliação da cena, adotando como prioridade a segurança e o bem-estar do animal. Durante todo o procedimento, os bombeiros mantiveram o cachorro calmo, utilizando técnicas de contenção e tranquilização, evitando movimentos bruscos que pudessem agravar a situação.

Em seguida, foi efetuado um corte providencial na grade do portão, com o uso de alicate de corte de alta precisão, permitindo a retirada segura do animal, que se encontrava em situação de cárcere. A ação foi realizada com cuidado e zelo, não sendo constatadas lesões aparentes no cachorro após o salvamento.

A ocorrência foi finalizada com êxito, demonstrando mais uma vez o compromisso do Corpo de Bombeiros Militar com a preservação da vida, inclusive no resgate e proteção de animais.

