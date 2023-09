Bombeiros salvam bebê de engasgamento, em Corumbá (Veja Vídeo)

Divulgação/3º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Corumbá

Na última sexta-feira (29), bombeiros de Corumbá salvaram uma criança de 1 ano de engasgamento. Imagens de câmara de segurança mostram a e o desespero e a chegada dos pais até o quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), até que a criança voltasse a consciência.

O salvamento foi rápido, de quase 3 minutos. Segundo informações do GBM, os pais da criança chegaram ao quartel por volta das 20h da noite de ontem, no carro da família, desesperados. Com o bebê já inconsciente no colo, o pai corre em direção aos militares que, rapidamente, pegam a menina no colo e coloca no chão, para iniciar o processo de reanimação.

O Sargento Assis realizou as manobras de desobstrução de vias aéreas (manobra de tapotagem e compressão torácica), até o bebê voltar a consciência. Em seguida o Samu foi acionado para prestar suporte e avaliação clínica da criança, que foi encaminhada até o Pronto Socorro.

O pai fica ao lado o tempo todo, abaixado e com a cabeça entre as mãos, como se pedisse ajuda aos céus para que a criança fosse salva. Outras pessoas que chegaram junto caminham de um lado para outro, ou ficam atrás da viatura, também em desespero e à espera.

Veja vídeo: