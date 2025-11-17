Motociclista hospitalizada após cair de moto em Corumbá

A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 7h30
Divulgação/ Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar realizou o atendimento de uma motociclista que sofreu uma queda acidental na Avenida Rio Branco, nas proximidades do limite entre Corumbá e Ladário. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 7h30.
No local, os militares encontraram uma mulher de 22 anos, consciente e orientada, caída ao solo. Ela apresentava escoriações nos braços e relatava fortes dores na perna direita, com suspeita de fratura na região do tornozelo.
A equipe de resgate realizou os primeiros socorros, efetuando a imobilização e estabilização da vítima. Após o atendimento emergencial, a motociclista foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá para avaliação médica e cuidados especializados.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Fauna
Criança é atacada por cachorro em via pública em Corumbá
Corumbá abre seleção para professores temporários da rede municipal
Bombeiros socorrem ciclista ferido após queda em Corumbá
Polícia
Ação da DENAR no bairro Rancho Alegre II encontrou mais de 7 kg de droga e uma pistola
Luto
Comunicador de Camisão era referência comunitária e ambiental
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS