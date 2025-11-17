Acessibilidade

17 de Novembro de 2025 • 14:18

Ocorrência

Motociclista hospitalizada após cair de moto em Corumbá

A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 7h30

Da redação

Publicado em 17/11/2025 às 10:20

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar realizou o atendimento de uma motociclista que sofreu uma queda acidental na Avenida Rio Branco, nas proximidades do limite entre Corumbá e Ladário. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 7h30.

No local, os militares encontraram uma mulher de 22 anos, consciente e orientada, caída ao solo. Ela apresentava escoriações nos braços e relatava fortes dores na perna direita, com suspeita de fratura na região do tornozelo.

A equipe de resgate realizou os primeiros socorros, efetuando a imobilização e estabilização da vítima. Após o atendimento emergencial, a motociclista foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá para avaliação médica e cuidados especializados.

