Bombeiros usam aeronave para socorrer vítima de queda no Pantanal

O uso do resgate aéreo no Pantanal é essencial em situações como esta, em que o difícil acesso por terra / Divulgação/Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) utilizaram uma aeronave atender um homem de 53 anos que sofreu uma queda de cavalo em uma fazenda na região do Paiaguás, Pantanal de Corumbá. O fato ocorreu no sábado, dia 28.

A operação teve início às 5h20, quando a guarnição do Grupamento de Operações Aéreas decolou de Campo Grande a bordo de uma aeronave do CBMMS para realizar o atendimento no local de difícil acesso.

A vítima foi encontrada consciente e orientada, mas apresentava fortes dores e deslocamento de patela no joelho direito, necessitando de transporte rápido para atendimento especializado.

A aeronave pousou no aeroporto de Corumbá às 8h50, onde uma equipe da Unidade de Resgate já aguardava para realizar o transporte imediato até o Pronto-Socorro da cidade, deixando o paciente aos cuidados do médico plantonista.

O uso do resgate aéreo no Pantanal é essencial em situações como esta, em que o difícil acesso por terra e a distância até a unidade de saúde podem agravar o quadro clínico das vítimas, garantindo agilidade e aumentando as chances de recuperação do paciente.

