Briga entre irmãs termina na delegacia em Corumbá

Delegacia de Corumbá

Uma briga entre irmãs, uma de 18 e outra de 20 anos, terminou com as duas na Delegacia de Polícia Civil, sendo que uma delas é acusada de agredir a própria mãe.

O caso aconteceu por volta das 20h33, de domingo, 08 de outubro, na rua Treze de Junho, em Corumbá.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar informa que uma jovem entrou em contato relatando que tinha sido agredida pela irmã, depois de desentendimento entre ambas.

No local, ela contou aos PMs que durante o desentendimento, sua irmã pegou um pedaço de madeira e a golpeou na cabeça, causando lesão.

Já em contato com a acusada, ela disse ter golpeado a irmã e o namorado dela, porém, afirmou que estava defendendo a mãe de ambas, afirmando que a irmã e o namorado, tinham agredido a mãe com vários tapas e socos no rosto.

Ainda no local, uma testemunha confirmou a versão e que antes da chegada dos policiais, ela (a que chamou a PM) teria se livrado de uma arma de fogo, arremessando sobre o muro que divide o terreno. Foram feitas buscas no imóvel vizinho, uma igreja, e a arma de fogo, tipo espingarda, foi encontrada.

A jovem que chamou a PM, negou que estivesse com a arma e acusou a mãe de arremessar a espingarda. As envolvidas foram encaminhadas à Primeira Delegacia de Polícia Civil. A respeito das agressões, a mãe confirmou a versão da filha que agrediu a irmã.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.