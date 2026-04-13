Briga entre irmãs termina com duas mulheres feridas em Corumbá

Mulher de 35 anos foi agredida com soco no rosto e apresentava hemorragia nasal, enquanto irmã mais nova, usuária de entorpecentes, estava agressiva e foi contida por familiares
Divulgação/Bombeiros
Uma briga familiar entre duas irmãs terminou com ambas feridas na manhã de domingo, dia 12, no Conjunto Padre Ernesto, em Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 9h30, na Rua da Amizade, e mobilizou a guarnição da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros.
No local, a equipe constatou tratar-se de uma emergência clínica decorrente de conflito familiar. A mulher mais nova, de 23 anos, usuária de entorpecentes, apresentava comportamento agressivo e já estava contida por familiares no momento da chegada da guarnição. Os socorristas realizaram avaliação primária e secundária e não constataram lesões graves aparentes naquele momento.
Também foi prestado atendimento à segunda vítima, uma mulher de 35 anos. Ela relatou ter sido agredida com um soco na região facial, apresentando hemorragia nasal. A equipe realizou o controle do sangramento, seguido de avaliação primária e secundária.
Após os atendimentos iniciais e a estabilização das vítimas, ambas foram conduzidas pela guarnição ao Pronto Socorro de Corumbá, onde foram entregues aos cuidados do médico plantonista e da equipe técnica para os procedimentos necessários.
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