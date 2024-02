Corpo de Bombeiros faz busca por pessoa desaparecida em Corumbá

Bombeiros MS

Um homem de 54 anos, indígena Kadiwéu e funcionário da Fazenda Genipapo, localizada na região do Nabileque, no Pantanal Corumbaense, está desaparecido. Conhecido por sua familiaridade com a região e experiência na vida campestre, ele é objeto de busca por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Ele teria sofrido um surto psicótico e fugido da sede da fazenda sem destino definido. Foram encontradas pegadas suspeitas a 6 quilômetros da sede, em uma área acessível apenas por trator ou a cavalo.

Apesar das buscas intensivas com significativo esforço humano, cães farejadores, drones e cavaleiros, nada foi encontrado.

Considerando o perfil da vítima, que é um dependente alcoólico em abstinência, e a possibilidade de que ele possa estar se ocultando ou ter se deslocado para um local mais afastado, orientou-se ao gerente da fazenda, aos funcionários e aos indígenas a utilização de cavalos e motocicletas para ampliar o raio de busca e melhorar a mobilidade na tentativa de localizá-lo. Eles concordaram e compreenderam a decisão do Corpo de Bombeiros de suspender temporariamente as buscas.



