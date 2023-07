CAC de Corumbá tem horário especial de atendimento ao contribuinte

IPTU à vista terá 30% de desconto / Divulgação

O CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão) terá horário ampliado para atender aos contribuintes nessa reta final do prazo para pagamento à vista, com desconto de 30%, do IPTU 2023 de Corumbá.

Nos dias 27, 28 e 31 de julho (quinta, sexta e segunda), o atendimento será das 07h30 às 16 horas. O CAC fica na rua Frei Mariano n° 66, entre a rua Delamare e avenida General Rondon, Centro.

O prazo para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023 à vista, com 30% de desconto, termina na segunda-feira, 31 de julho.

O carnê pode ser baixado no site oficial da Prefeitura de Corumbá (www.corumba.ms.gov.br) no link Portal do Contribuinte (http://nfse.corumba.ms.gov.br:8080/servicosweb/home.jsf). Para isso basta informar o Código do Cadastro (BIC) do imóvel.

Os munícipes também podem solicitar o boleto pelo e-mail atendimento.iptu@corumba.ms.gov.br ou diretamente na Central de Atendimento ao Cidadão.