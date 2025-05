Cachorrinha é resgatada de buraco cimentado em Ladário

Reprodução, Corpo de Bombeiros de Corumbá

Uma cachorrinha sem raça definida foi resgatada de um buraco cimentado na noite de quarta-feira (21), no município de Ladário.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a cadela ficou presa em um buraco cimentado sob a varanda de uma residência na Rua Getúlio Vargas.

A tutora do animal entrou em contato com a equipe, informando que sua cachorrinha havia entrado no buraco no final da tarde e não conseguia sair, ficando retida no local.

Ao chegar ao endereço, os bombeiros verificaram a situação e, com o uso de ferramentas e equipamentos de expansão, abriram a vala para retirar o animal com segurança.

Após o resgate, a cachorrinha foi avaliada pelos profissionais e constatou-se que ela não apresentava lesões. Felizmente, ela foi entregue de volta à tutora, que ficou aliviada e agradecida pelo cuidado e rapidez no atendimento.

