Cadastramento para o Minha Casa Minha Vida segue aberto até dia 30 em Corumbá

Clóvis Neto/Arquivo PMC

Corumbá segue com o cadastramento e a atualização de dados para interessados em participar da seleção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. O procedimento, conduzido pela Amharc (Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária), se encerra em 30 de setembro de 2025.

O edital contempla imóveis em construção nos empreendimentos Residencial dos Ipês I, com 125 unidades na rua Alexandre de Castro, e Residencial dos Ipês II, com 56 unidades na rua 21 de Setembro. As inscrições podem ser feitas online, pelo endereço eletrônico da Prefeitura, ou presencialmente na sede da Agência, na rua Frei Mariano, esquina com avenida General Rondon, das 07h30 às 13h30.

Poderão participar famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850 e que atendam aos critérios de elegibilidade definidos pela Lei Federal nº 14.620/2023 e pela Portaria MCID nº 738/2024. Entre as exigências estão não possuir imóvel próprio nem ter sido beneficiado por outro programa habitacional completo.

O processo de seleção será realizado por meio do sistema HABIX, em parceria com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab/MS). A hierarquização dará prioridade, entre outros casos, a famílias chefiadas por mulheres, que tenham pessoas com deficiência, idosos, crianças, vítimas de violência doméstica ou que residam em áreas de risco.

O edital prevê ainda reservas de 50% das unidades para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas por programas sociais como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada, 10% para pessoas com deficiência e 5% para idosos. A relação final de selecionados e suplentes será divulgada pela Prefeitura após o encerramento do prazo de inscrição e análise da documentação.

Para o cadastramento presencial o pretendente deverá apresentar os seguintes documentos pessoais originais:

Documentos - Do Titular e do Cônjuge, se for o caso.