Acessibilidade

03 de Setembro de 2025 • 08:48

Buscar

Últimas notícias
X
Atenção

Cadastramento para o Minha Casa Minha Vida segue aberto até dia 30 em Corumbá

As inscrições podem ser feitas online, pelo endereço eletrônico da Prefeitura, ou presencialmente na sede da Agência, na rua Frei Mariano

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 07:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Clóvis Neto/Arquivo PMC

Corumbá segue com o cadastramento e a atualização de dados para interessados em participar da seleção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. O procedimento, conduzido pela Amharc (Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária), se encerra em 30 de setembro de 2025.

O edital contempla imóveis em construção nos empreendimentos Residencial dos Ipês I, com 125 unidades na rua Alexandre de Castro, e Residencial dos Ipês II, com 56 unidades na rua 21 de Setembro. As inscrições podem ser feitas online, pelo endereço eletrônico da Prefeitura, ou presencialmente na sede da Agência, na rua Frei Mariano, esquina com avenida General Rondon, das 07h30 às 13h30.

Poderão participar famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850 e que atendam aos critérios de elegibilidade definidos pela Lei Federal nº 14.620/2023 e pela Portaria MCID nº 738/2024. Entre as exigências estão não possuir imóvel próprio nem ter sido beneficiado por outro programa habitacional completo.

O processo de seleção será realizado por meio do sistema HABIX, em parceria com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab/MS). A hierarquização dará prioridade, entre outros casos, a famílias chefiadas por mulheres, que tenham pessoas com deficiência, idosos, crianças, vítimas de violência doméstica ou que residam em áreas de risco.

O edital prevê ainda reservas de 50% das unidades para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas por programas sociais como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada, 10% para pessoas com deficiência e 5% para idosos. A relação final de selecionados e suplentes será divulgada pela Prefeitura após o encerramento do prazo de inscrição e análise da documentação.

Para o cadastramento presencial o pretendente deverá apresentar os seguintes documentos pessoais originais:

Documentos - Do Titular e do Cônjuge, se for o caso.

  • Documento de identidade (RG, CNH, CTPS) e CPF;
  • Certidão que comprove o estado civil, Certidão de Nascimento (se solteiro), Certidão de Casamento (se casado), Certidão de Casamento com averbação do Divórcio, Certidão de Casamento com averbação do Óbito (se viúvo(a);
  • Certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos, se houver;
  • Carteira de trabalho - CTPS;
  • Comprovante de renda, holerite, do titular e do Cônjuge, se houver;
  • Declaração do Beneficiário de Prestação Continuada (BPC), se houver
  • Comprovante de endereço atualizado;
  • Família de que faça parte pessoa com deficiência, apresentar atestado médico ou laudo médico;
  • Pessoa com câncer ou doença rara crônica e degenerativa, apresentar atestado médico ou laudo médico;
  • Atestado médico de pessoa com microcefalia na composição familiar
  • Contrato ou recibo de aluguel, se houver;
  • Comprovante que participa do programa de aluguel social do município;
  • Ateste do ente público local que encontra-se em situação de rua ou com trajetória de rua, se for o caso;
  • As mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na composição familiar deverão apresentar comprovante de registro da denúncia pelo Ministério Público junto ao Cadastro Nacional de Violência Doméstica

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Corumbá abre cadastramento para o Minha Casa Minha Vida

Polícia

PM contém briga generalizada na Casa do Imigrante em Corumbá

Fronteira

Forças de segurança preparam Operação ACERO II em Corumbá

Pitbull ataca idoso em Corumbá e dono do animal é levado à delegacia

Idoso tem rosto desfigurado após ataque de pitbull em Corumbá

Projeto de lei quer corrigir cobrança de taxa de lixo em Corumbá

Em investigação

Idoso tem rosto desfigurado após ataque de pitbull em Corumbá

Publicidade

Grupo de trabalho

Projeto de lei quer corrigir cobrança de taxa de lixo em Corumbá

ÚLTIMAS

Esporte

Atletas de Jardim garantem vaga em campeonato nacional de vôlei de praia

Dupla feminina conquista 2º lugar nos JEMS e representará MS no Brasileiro da CBDE, em Uberlândia (MG)

Polícia

Suspeito de estuprar menino e aliciar crianças é preso em Campo Grande

Homem de 36 anos foi denunciado após menino de 11 anos desaparecer

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo