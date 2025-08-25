Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 13:14

247 anos de fundação

Cadastro para desfile cívico em Corumbá está aberto até 3 de setembro

O cadastro é obrigatório para escolas, entidades culturais, instituições sociais e corporações militares que desejem integrar o evento

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 12:33

Gisele Ribeiro, PMC

Seguem abertas as inscrições para o Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 247 anos da fundação de Corumbá. As instituições que pretendem participar têm até as 16 horas do dia 03 de setembro, para preencher um formulário online disponível no site da Prefeitura (www.corumba.ms.gov.br), no link Reme– Serviços da Secretaria de Educação. O cadastro é obrigatório para escolas, entidades culturais, instituições sociais e corporações militares que desejem integrar o evento.

A medida foi definida na Resolução nº 062, publicada na edição de 12 de agosto, do DIOCORUMBÁ. De acordo com o texto, cada instituição poderá fazer apenas uma inscrição válida, sendo considerada a última enviada em caso de mais de um registro. O procedimento é obrigatório também para instituições visitantes.

O desfile integra as comemorações pelos 247 anos da cidade e terá início às 16h. Cada escola ou instituição poderá levar até 80 participantes, com idade mínima de 10 anos, sem contar integrantes de bandas e fanfarras.

A ordem dos desfiles será definida por sorteio em 10 de setembro, no auditório do Centro de Convenções. Para as escolas da Rede Municipal, a Secretaria de Educação organizará a sequência diretamente com as unidades.

O regulamento proíbe manifestações político-partidárias, consumo de bebidas alcoólicas e uso de vestimentas inadequadas. Também veta o uso de fogos de artifício e determina distâncias mínimas entre os grupos. A concentração será a partir das 14h, e a dispersão ocorrerá na esquina da avenida General Rondon com a rua Major Gama.

Segundo a resolução, a segurança, logística e organização do evento serão de responsabilidade conjunta da Secretaria Municipal de Educação, Fundação da Cultura, Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, Cerimonial, Exército Brasileiro e Guarda Municipal.

Deixe a sua opinião

