Cães da raça pitbull atacam cachorro dentro de residência de Corumbá

Divulgação

Dois cães da raça pitbull atacaram um cachorro dentro de uma residência na Rua Marechal Floriano, no bairro Popular Nova, em Anastácio. Os animais estavam soltos pela região, apresentando comportamento agressivo e também atacaram pessoas e outros animais em via pública, gerando preocupação entre os moradores.

Por volta das 18h15 da noite do dia 21, a guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar deslocou-se até o local para atender a ocorrência. Ao chegar, os bombeiros constataram que os pitbulls já haviam entrado no imóvel e estavam atacando o cachorro pertencente à proprietária da casa.

Diante da situação, foi realizada a contenção dos cães, após o tutor dos animais se apresentar no local. Uma guarnição da Polícia Militar prestou apoio durante a ocorrência, auxiliando nas ações de contenção dos pitbulls para garantir a segurança dos envolvidos.

Após o controle da situação, os cães ficaram sob responsabilidade do tutor, enquanto o animal ferido permaneceu aos cuidados da proprietária da residência. A moradora recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis relacionados a ocorrências envolvendo ataques de animais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!