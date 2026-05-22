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Violência

Cães da raça pitbull atacam cachorro dentro de residência de Corumbá

Moradores acionaram Corpo de Bombeiros após animais soltos em via pública apresentarem comportamento agressivo

Da redação

Publicado em 22/05/2026 às 11:31

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Divulgação

Dois cães da raça pitbull atacaram um cachorro dentro de uma residência na Rua Marechal Floriano, no bairro Popular Nova, em Anastácio. Os animais estavam soltos pela região, apresentando comportamento agressivo e também atacaram pessoas e outros animais em via pública, gerando preocupação entre os moradores.

Por volta das 18h15 da noite do dia 21, a guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar deslocou-se até o local para atender a ocorrência. Ao chegar, os bombeiros constataram que os pitbulls já haviam entrado no imóvel e estavam atacando o cachorro pertencente à proprietária da casa.

Diante da situação, foi realizada a contenção dos cães, após o tutor dos animais se apresentar no local. Uma guarnição da Polícia Militar prestou apoio durante a ocorrência, auxiliando nas ações de contenção dos pitbulls para garantir a segurança dos envolvidos.

Após o controle da situação, os cães ficaram sob responsabilidade do tutor, enquanto o animal ferido permaneceu aos cuidados da proprietária da residência. A moradora recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis relacionados a ocorrências envolvendo ataques de animais.

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