Câmara de Corumbá cobra providências sobre melhorias no acesso ao Porto Esperança

A vereadora Hanna Ellen Santana / Divulgação/Câmara de Corumbá

A vereadora Hanna Ellen Santana cobrou providência por parte da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (AGESUL), visando providências urgentes no sentido de melhorar as condições de trafegabilidade da estrada de acesso ao Distrito de Porto Esperança, garantindo assim, maior segurança à comunidade local.

A solicitação foi feita também à LHG Mining, empresa mineradora que tem utilizado a estrada intensamente, visando embarque da produção mineral no terminal portuário existente naquela localidade.

Informou que as condições do acesso entre a rodovia BR-262 e Porto Esperança estão críticos, necessitando de intervenções urgentes de manutenção, sinalização e fiscalização da estrada, especialmente nos trechos utilizados pelo transporte de cargas pesadas.

Diante da situação atual, Hanna questionou quais ações de manutenção e recuperação da via estão previstas ou em execução; se existem estudos técnicos para reforço da sinalização vertical e horizontal ao longo da estrada; quais medidas de fiscalização estão sendo adotadas para coibir o tráfego de veículos pesados em velocidade incompatível com as condições da via; e se há previsão de implantação de mecanismos de controle de velocidade e de segurança viária nos pontos considerados críticos.

Informou que a comunidade local tem reclamado constantemente da preocupante situação de insegurança viária ao longo do trecho, com registros de acidentes envolvendo veículos de carga, inclusive com tombamento de uma carreta recentemente, o que reacendeu a preocupação dos moradores quanto às condições de segurança do local.

“Situações semelhantes são observadas com frequência, havendo moradores que afirmam presenciar ocorrências ou incidentes envolvendo veículos pesados praticamente todas as semanas. Além disso, denunciam o intenso fluxo de carretas trafegando em velocidades elevadas, sem fiscalização efetiva e em uma estrada que apresenta limitações estruturais e carece de sinalização adequada em diversos pontos”, revelou.

Ressaltou que a combinação entre o elevado volume de transporte de cargas, a ausência ou insuficiência de mecanismos de controle de velocidade, a deficiência de sinalização e as condições da via, representam risco potencial à integridade física dos moradores, trabalhadores, turistas e demais usuários que utilizam diariamente o acesso ao distrito.

“Diante disso, é necessária a atuação conjunta dos órgãos competentes e das empresas que utilizam a rota para o transporte de cargas, visando promover melhorias na infraestrutura viária, reforçar a sinalização e ampliar a fiscalização, garantindo condições mais seguras de circulação e reduzindo a ocorrência de acidentes”, completou pedindo celeridade na análise e atendimento da demanda.

RECAPEAMENTO

Hanna, na mesma sessão, destacou a necessidade de a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos executar serviços de recapeamento asfáltico na Rua Albuquerque Roque, trecho entre as ruas Professor Hélio Benzi e Rubi, no Bairro Previsul, visando atender os moradores e usuários da via, diante das condições precárias do pavimento existente.

Disse que o trecho apresenta significativo desgaste da camada de rolamento, com a presença de buracos, irregularidades e pontos de deterioração que comprometem a trafegabilidade e a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, dificultando circulação de veículos, contribuindo para o aumento dos riscos de acidentes, danos mecânicos aos veículos e transtornos à mobilidade urbana, especialmente em períodos chuvosos, quando os problemas tendem a se agravar em razão do acúmulo de água e da aceleração do processo de degradação da via.

ILUMINAÇÃO

À mesma pasta, a vereadora pediu instalação de iluminação pública com luminárias LED, na Alameda Eneide, no trecho compreendido entre as ruas Minas Gerais e Paraná, no Bairro Popular Nova, com o objetivo atender solicitações antigas dos moradores. Hoje, a via apresenta deficiência na iluminação noturna, situação que reduz a visibilidade e compromete a segurança de pedestres, ciclistas, moradores e demais usuários que transitam pelo local durante o período da noite.