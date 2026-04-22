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Educação

Câmara de Corumbá discute adequação de uniformes da rede pública de ensino

A solicitação envolve a seleção de tamanhos via sistema para garantir a adequação ao aluno

Da redação

Publicado em 22/04/2026 às 14:48

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Divulgação/Câmara de Corumbá

O vereador Matheus Cazarin está sugerindo à Prefeitura de Corumbá, a entrega de uniformes sob medida para estudantes da Rede Municipal de Ensino já a partir do próximo ano letivo, visando garantir o tamanho adequado.

A solicitação foi feita esta semana durante sessão ordinária da Câmara e direcionada à Secretaria Municipal de Educação. No requerimento, o vereador sugeriu que, nas próximas entregas dos uniformes, seja realizada, no ato da matrícula, a inserção da numeração de vestuário de cada aluno, bem como disponibilização de um mostruário com os modelos e tamanhos disponíveis, a fim de garantir a escolha adequada.

Justificou o pedido tendo em vista reclamações por parte de pais e responsáveis, em relação à falta de tamanhos adequados dos uniformes escolares entregues aos alunos.

Explicou que a ausência de um levantamento prévio das numerações, bem como da possibilidade de conferência dos tamanhos no momento da matrícula, tem gerado transtornos às famílias, como trocas constantes, desconforto aos alunos e, em alguns casos, a inutilização das peças recebidas.

Lembrou ainda que já existem municípios brasileiros onde a escolha do tamanho é feita online ou na matrícula, para garantir a correta distribuição dos materiais, evitar desperdícios e agilizar a logística. A solicitação envolve a seleção de tamanhos via sistema para garantir a adequação ao aluno.

“Dessa forma, a adoção dessas medidas simples e organizacionais, contribuirá significativamente para a melhoria na distribuição dos uniformes, garantindo maior eficiência, economia de recursos públicos e satisfação da comunidade escolar”, enfatizou.

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