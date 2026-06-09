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Cidadania

Câmara de Corumbá discute atendimento a pessoas em situação de rua

Da redação

Publicado em 09/06/2026 às 15:37

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Vereadora Hanna Ellen Santana, de Corumbá / Divulgação/Câmara de Corumbá

A vereadora Hanna Ellen Santana busca informações junto ao secretário de Assistência Social e Cidadania, Alexandre Ramos de Ohara, sobre as ações e atendimentos realizados pelo Município voltados à população em situação de rua e aos estrangeiros em situação de vulnerabilidade social que se encontram em Corumbá.

O pedido foi feito na sessão ordinária desta segunda-feira, 8, no sentido de obter informações em torno das políticas públicas desenvolvidas na cidade para atendimento, tendo em vista o aumento da presença dessas pessoas em vias públicas da área urbana de Corumbá.

No documento a vereadora busca detalhes sobre os serviços e atendimentos atualmente ofertados a estas pessoas; envio da relação dos projetos, programas e ações desenvolvidos pela secretaria para acolhimento, assistência social, reinserção social e encaminhamento dessas pessoas à rede de proteção social; bem como informações sobre a existência de estudos, projetos ou planejamento para ampliação dos atendimentos e serviços destinados a esses públicos.

Explicou que o conhecimento das ações atualmente executadas e dos projetos previstos, permitirá ao Poder Legislativo acompanhar a efetividade das políticas de assistência social, contribuindo para a construção de medidas que promovam dignidade, proteção social e melhores condições de atendimento a essa parcela da população.

CRAS

Ao mesmo secretário, Hanna pediu informações detalhadas em relação à demanda de atendimento e da estrutura de funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em Corumbá, tais como sobre a demanda reprimida para atendimento nos serviços socioassistenciais, bem como relação dos programas, projetos e serviços atualmente desenvolvidos em cada unidade.

Disse que as informações visam subsidiar a atividade fiscalizadora do Poder Legislativo, bem como promover maior transparência acerca da execução da Política Municipal de Assistência Social, lembrando que CRAS é a principal porta de entrada da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), desempenhando papel fundamental no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, na prevenção de riscos sociais e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

“Dessa forma, o conhecimento da demanda atendida, da capacidade operacional das unidades torna-se indispensável para a avaliação da qualidade dos serviços prestados à população, permitindo a identificação de eventuais necessidades de ampliação, adequação ou fortalecimento da rede socioassistencial municipal”, completou.

TRÂNSITO

Já à diretora da Agência Municipal de Trânsito e Transporte, Mariana Ricco Arguello Ortiz, Hanna solicitou serviços de revitalização e repintura das faixas de pedestres localizadas em frente à CEMEI Estrelinha Verde, na Rua Porto Carreiro; em frente à Escola Barão do Rio Branco, na Rua Geraldino Martins de Barros, e em frente à Escola Maria Leite, na Rua Porto Carreiro, como forma de garantir melhores condições de segurança viária para estudantes, pais, servidores e demais pedestres que utilizam diariamente as travessias localizadas em frente às referidas unidades escolares, que se encontram com pintura bastante desgastada e comprometida pela ação do tempo e pelo intenso fluxo de veículos, dificultando a visualização das faixas de pedestres pelos condutores e reduzindo a segurança durante as travessias.

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