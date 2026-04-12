Câmara de Corumbá discute aumento na tarifa de energia elétrica

Ascom/CMC

Um possível aumento na conta de energia elétrica em Mato Grosso do Sul foi tema de discussão entre vereadores da Câmara Municipal de Corumbá. O reajuste, que pode chegar a 12,61%, tem gerado preocupação entre autoridades locais, moradores e representantes do setor produtivo.

Durante a sessão, o vereador Alexandre Vasconcellos questionou o índice proposto e pediu a revisão do percentual junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Segundo ele, o aumento está muito acima da inflação registrada no país, o que torna a medida desproporcional diante da realidade econômica atual.

Dados apresentados indicam que a inflação acumulada em 2025 foi de 4,26%, enquanto nos primeiros meses de 2026 ficou em 1,49%. Para o parlamentar, esses números mostram que o reajuste da energia ultrapassa, e muito, a variação dos preços em geral.

O vereador também destacou que o aumento pode pesar diretamente no bolso da população, principalmente das famílias com menor renda. Além disso, alertou para os impactos no comércio, na indústria e em outros setores, já que o custo da energia influencia nos preços de produtos e serviços.

Ainda durante o debate, foi ressaltado que a energia elétrica é um serviço essencial, presente no dia a dia de todos. Por isso, segundo os parlamentares, é importante que qualquer reajuste seja feito de forma equilibrada, levando em conta a realidade da população.

Diante do cenário, o pedido é para que o índice seja revisto, buscando um valor mais justo e compatível com a situação econômica atual, além de garantir mais transparência e respeito ao consumidor.