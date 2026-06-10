Câmara de Corumbá discute reativação do Programa Geração Olímpica

Vereador Genilson José, de Corumbá / Divulgação/Câmara de Corumbá

A reativação do Programa Geração Olímpica é o que busca o vereador Genilson José, visando a volta de uma das mais importantes iniciativas esportivas e sociais já desenvolvidas no município.

Esta semana, durante sessão da Câmara, o vereador fez essa solicitação ao prefeito Gabriel Alves de Oliveira e à diretora da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), Michele Ferri Olmos, quando sugeriu a reativação com manutenção e expansão de suas atividades esportivas nos bairros e regiões de Corumbá, visando atender crianças e adolescentes.

Explicou ter sido procurado por pais, responsáveis, atletas e moradores de diversos bairros, manifestando desejo pela retomada do programa que, ao longo dos anos, desempenhou papel fundamental na formação de crianças e adolescentes, promovendo inclusão social, disciplina, cidadania, qualidade de vida e oportunidades por meio da prática esportiva.

“O Geração Olímpica é extremamente importante. Sempre incentivou a permanência dos jovens na escola, associando o esporte ao compromisso com a educação e ao bom desempenho acadêmico. Esteve presente em diversos polos esportivos estratégicos da cidade, atendendo crianças e adolescentes e garantindo acesso gratuito ao esporte, contribuindo para a ocupação saudável do tempo livre, para o fortalecimento dos vínculos comunitários e para o afastamento de situações de vulnerabilidade social”, afirmou.

Por outro lado, Genilson pediu à secretária Jossiely Godoi da Silva, de Infraestrutura e Serviços Públicos, a realização, em caráter de urgência, de serviços de capina, roçada, limpeza geral e remoção de entulhos na esquina das ruas Comandante Wanderley e Afonso Pena, localizada no Bairro Universitário, como forma de eliminar a vegetação que tem comprometido a visibilidade dos condutores e pedestres, dificultando a visualização do fluxo de veículos no cruzamento e aumentando o risco de acidentes.

Informou que a situação tem prejudicado a fluidez do trânsito, obrigando motoristas a redobrarem a atenção ao acessar ou cruzar as vias, um ponto com considerável movimentação de veículos e pedestres, razão pela qual se faz necessária a adoção de medidas urgentes para restabelecer as condições adequadas de segurança e trafegabilidade, garantindo maior visibilidade no cruzamento e proporcionando mais segurança à população.

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