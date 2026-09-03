Câmara de Corumbá homenageia CT Alfe por título brasileiro de futsal sub-15

CT Alfe foi homenageado pela Câmara Municipal / Divulgação



O Centro de Treinamento Alfe, de Corumbá, foi homenageado pela Câmara Municipal durante a sessão ordinária realizada na noite de terça-feira (01º). O reconhecimento foi pela conquista do Campeonato Brasileiro de Ligas de Futsal Sub-15, disputado em Leme, no interior de São Paulo.

A homenagem foi proposta pelos vereadores Alexandre Vasconcellos (PSDB) e Ubiratan Canhete de Campos Filho, o Bira (PSDB), que destacaram a importância do resultado para o esporte corumbaense e para a formação de jovens atletas.

Durante o ato, foram homenageados os jogadores Gabriel Santos Silva, Gabriel Masseti da Silva, Luanderson Nascimento de Souza, Theo David Nunes de Souza, Luís Henrique Garcia Surubi, Thales Xavier Correia, Teylor Xavier Correia, Raphael Vernochi Pimenta, Emanuel da Silva Carvalho, Anthony Gabriel de Arruda Batista e Isac Cruz Campos.

Também receberam reconhecimento o técnico Luís Felipe Yarzon Ricco, o auxiliar técnico Luiz Reinaldo Gomes de Lima e o social media Junior Teixeira da Silva.

Caminho até o título

A equipe de Corumbá garantiu o título na manhã de domingo (30), diante do Cohab SC (MT). Após empate em 2 a 2 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação, o Alfe venceu a decisão por 4 a 1 nos pênaltis.

Antes da final, o time corumbaense havia vencido o Olímpico, do Distrito Federal, por 3 a 1, e o Prudente, de São Paulo, por 2 a 0. Na fase classificatória, também empatou em 2 a 2 com a Apan, de Goiás.

Na semifinal, o Alfe derrotou o Gol de Placa, do Distrito Federal, por 2 a 0, resultado que garantiu a vaga na decisão e abriu caminho para a conquista nacional.

Além do troféu coletivo, a equipe também teve destaque nas premiações individuais da competição. Raphael Vernochi foi escolhido como melhor goleiro e melhor jogador do campeonato. Gabriel Masseti recebeu o prêmio de melhor ala, enquanto Luís Felipe foi eleito melhor treinador da competição.

A conquista em Leme, de acordo com a Câmara Municipal, representa o resultado do trabalho desenvolvido pelo CT Alfe na formação de jovens atletas e reforça a presença de Corumbá no cenário nacional do futsal de base.

Para além do título, os dois vereadores destacaram que a campanha também evidencia o papel do esporte na formação dos adolescentes, envolvendo disciplina, dedicação, convivência e oportunidades para jovens talentos do município.