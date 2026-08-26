Câmara de Corumbá homenageia escolas com destaque no Ideb

Seis escolas foram homenageadas pela Câmara de Corumbá durante sessão ordinária realizada na noite desta terça-feira / Divulgação/Ascom

Seis instituições de ensino de Corumbá que obtiveram resultados de destaque no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foram homenageadas pela Câmara Municipal durante sessão ordinária realizada na noite desta terça-feira (25).

A iniciativa foi apresentada pelo vereador Hesley Santana (PSB), em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas equipes gestoras, professores, demais profissionais da educação, estudantes e familiares que contribuíram para os resultados alcançados pelas unidades.

Receberam Moções de Congratulações e Aplausos as escolas municipais Rural de Educação Integral Carlos Carcano – Extensão, Professor Djalma de Sampaio Brasil e o Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) Serv Carmo. Entre as instituições estaduais, foram homenageadas as escolas Maria Helena Albaneze, Maria Leite e Doutor Gabriel Vandoni de Barros.

Durante a sessão, o vereador destacou que os resultados obtidos pelas instituições representam motivo de orgulho para a comunidade corumbaense e refletem a importância do trabalho coletivo para o fortalecimento da educação pública. Segundo ele, o reconhecimento também busca incentivar as equipes escolares a continuarem avançando na qualidade do ensino oferecido no município.

Hesley Santana também ressaltou que a homenagem representa o reconhecimento da Câmara a todos os profissionais, estudantes e familiares envolvidos no processo educacional.

“Que este reconhecimento sirva de incentivo para a continuidade do trabalho e para a conquista de novos avanços na educação de nosso município”, concluiu.