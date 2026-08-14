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Câmara de Corumbá reúne pedidos por saúde, infraestrutura e segurança

Demandas apresentadas nesta semana incluem obras, manutenção de vias, atendimento em saúde e medidas de prevenção a incêndios

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/08/2026 às 15:00

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Sessão na Câmara de Corumbá / Divulgação/Ascom

Vereadores de Corumbá apresentaram, nesta semana, uma série de indicações e requerimentos voltados a melhorias na infraestrutura, saúde, trânsito, esporte e prevenção de incêndios. Os pedidos foram encaminhados a secretarias municipais, órgãos estaduais e concessionárias responsáveis por serviços públicos.

Entre as demandas, a vereadora Hanna Ellen Santana (MDB) solicitou à Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) uma vistoria técnica na MS-228, a Estrada Parque, especialmente no trecho de acesso ao Porto da Manga. A intenção é identificar pontos com erosões, buracos, atoleiros e outras condições que prejudicam a segurança e a trafegabilidade.

Hanna também pediu a recuperação da iluminação da praça localizada em frente ao Aeroporto Internacional de Corumbá, com reparos ou substituição de luminárias.

Na área de infraestrutura, o vereador Hesley Santana (PSB) solicitou a inclusão de vias próximas aos residenciais Flamboyant I, II e III no programa MS Ativo 2, com obras de drenagem e pavimentação. Segundo o parlamentar, os moradores enfrentam problemas de alagamento durante períodos de chuva.

Já Genilson José (União Brasil) pediu a reforma da Unidade de Saúde Dr. Bonifácio Tiaen, no bairro Padre Ernesto Sassida, além da recuperação do pavimento em trechos das ruas Firmo de Matos e Paraná, nos bairros Nossa Senhora de Fátima e Popular Nova.

Saúde

O atendimento à população também esteve entre as principais demandas. O vereador Samyr Sadeq Ramunieh (União Brasil) solicitou a aquisição de balanças adaptadas para pessoas com deficiência e cadeirantes nas unidades de saúde do município. O parlamentar também pediu a recuperação do sistema de iluminação do campo de futebol da Esplanada, no Complexo Poliesportivo Lucílio de Medeiros, após o furto de cabos elétricos.

Yussef Salla (PDT) requereu informações à Secretaria Municipal de Saúde sobre a quantidade de profissionais de fisioterapia disponíveis na rede, o número de pacientes que aguardam atendimento e o tempo médio de espera para iniciar o tratamento.

Trânsito e serviços

No trânsito, o vereador Edinaldo Neves (PP) cobrou maior fiscalização de veículos com placas estrangeiras que circulam por Corumbá, especialmente aqueles em condições inadequadas de conservação ou com irregularidades nos equipamentos obrigatórios. O pedido, segundo ele, busca garantir o cumprimento das normas de trânsito sem distinção pela nacionalidade dos condutores.

Samyr também solicitou o reordenamento das vagas destinadas a motocicletas na Rua 15 de Novembro, entre as ruas América e Colombo, em frente à Santa Casa.

Já Elinho Junior (PP) pediu informações à Energisa sobre um eventual cronograma de investimentos para melhorias e modernização da rede elétrica de Corumbá. O vereador também questionou a Agetrat (Agência Municipal de Trânsito e Transporte) sobre as falhas recorrentes nos semáforos e as medidas previstas para solucionar os problemas.

Esporte e meio ambiente

O vereador Jovan Temeljkovitch (PDT) pediu estudos para identificar uma área onde possa ser construído um novo campo de futebol no bairro Nossa Senhora de Fátima. A proposta busca substituir o tradicional campo da Embrapa, que dará lugar à Casa da Mulher Brasileira.

O parlamentar também solicitou uma alternativa provisória para que treinamentos e projetos sociais ligados ao futebol possam continuar enquanto não houver uma solução definitiva.

Matheus Cazarin (PSB) pediu a instalação de lixeiras elevadas na área da pista de caminhada do Complexo Poliesportivo, especialmente nos pontos utilizados por comerciantes. A medida busca evitar que animais rasguem os sacos de lixo e espalhem resíduos pelo espaço.

Cazarin também solicitou uma vistoria na Alameda Oito, no bairro Nova Corumbá, para identificar as causas dos alagamentos frequentes registrados no local e apontar soluções.

Na prevenção a incêndios, o presidente da Câmara, Ubiratan Canhete de Campos Filho, o Bira (PSDB), solicitou ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) serviços de poda, roçada e limpeza da vegetação às margens da BR-262, principalmente nos trechos próximos a redes de energia e telecomunicações.

Segundo Bira, a medida é preventiva diante do período de estiagem e busca reduzir o risco de incêndios que possam atingir a infraestrutura e comprometer serviços essenciais para a população.

Homenagem

A Câmara também prepara uma Sessão Solene em homenagem ao Dia do Psicólogo, celebrado em 27 de agosto. A proposta, apresentada pelo vereador Alexandre Vasconcellos (PSDB), é realizar a solenidade no dia 25, com indicação de um profissional da área por cada vereador.

A iniciativa busca reconhecer a atuação dos profissionais da psicologia na promoção da saúde mental, do bem-estar e da qualidade de vida da população.

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