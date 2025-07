Caminhão derruba fios de alta tensão em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Um acidente registrado na tarde de segunda-feira (30) mobilizou equipes de resgate e a concessionária de energia em Corumbá. Por volta das 15h, um caminhão colidiu contra um poste na estrada de acesso ao assentamento Taquaral, próximo ao aterro sanitário, provocando a queda de cabos da rede de alta tensão sobre o veículo.



O motorista, de 40 anos, permaneceu na cabine até a chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo os socorristas, ele não apresentava lesões aparentes, mas ficou assustado com o ocorrido. Para garantir a segurança do motorista e da equipe de resgate, a concessionária desligou a rede elétrica antes do atendimento.



O Corpo de Bombeiros orienta que, em situações semelhantes, a pessoa permaneça dentro do veículo e acione o socorro especializado. O carro funciona como uma “gaiola de Faraday”, que isola temporariamente a descarga elétrica. É importante também alertar quem estiver por perto para não se aproximar, já que o solo ao redor pode estar energizado.



Se houver incêndio no veículo, o procedimento seguro é sair com os pés juntos e afastar-se pulando ou arrastando os pés, evitando passos largos que podem causar choque elétrico. Em casos de acidentes com fios elétricos, nunca se deve tentar resolver o problema sem ajuda profissional. A orientação correta e o atendimento especializado são fundamentais para evitar riscos maiores.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!