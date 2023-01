Caminhão pega fogo na BR-262

Caminhão pegou fogo / Diário Corumbaense

Caminhão de carregamento de minério de ferro, pegou fogo noite dessa sexta-feira (20), na BR-262. O caso aconteceu próximo ao trevo que fica no distrito de Albuquerque, distante cerca de 35 km da área urbana de Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, o incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com informações, o motorista relatou que o incêndio foi no eixo do veículo, que foi deixado no acostamento da rodovia. O fogo consumiu parte das rodas, atingindo a parte traseira do caminhão.

Os bombeiros controlaram o fogo e a PRF deu apoio controlando o tráfego na via. O condutor não ficou ferido.