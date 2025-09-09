Acessibilidade

09 de Setembro de 2025 • 13:53

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Caminhão se envolve em acidente grave na BR-262

Ocorrência registrada no km 619, a 17 km do Guaicurus, sentido Corumbá

Redação

Publicado em 09/09/2025 às 13:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (9) no km 619 da BR-262, a cerca de 17 quilômetros do distrito de Guaicurus, no sentido Corumbá.

Segundo as primeiras informações, o motorista do veículo não foi localizado e há suspeita de que esteja prensado embaixo da cabine do caminhão.

Leia Também

• Motociclista morre após acidente que deixou filha ferida em Jardim

• Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e bicicleta elétrica em Anastácio

• Pintor de Aquidauana cria rifa para custear tratamento após grave acidente

Equipes de resgate foram acionadas e trabalham no local para localizar a vítima e avaliar a situação. Ainda não há confirmação sobre o estado de saúde do condutor.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas até o momento, e o trânsito segue sob monitoramento das autoridades.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Resgate

Idoso é resgatado de helicóptero no Pantanal com suspeita de AVC

Geral

Corumbá celebra 203 anos da Independência do Brasil

Geral

Justiça Itinerante Fluvial chega ao Pantanal de Corumbá

Corumbá abre cadastro para unidades do Minha Casa Minha Vida

Escola rural de Corumbá é uma das 30 finalistas no MS Alfabetiza

Geral

Corumbá abre cadastro para unidades do Minha Casa Minha Vida

Publicidade

Geral

Corumbá inicia curso de formação para agentes de trânsito

ÚLTIMAS

Projeto SIGA-MS

MS bate recorde na produção de milho e supera 14 milhões de toneladas

A produção passou de uma projeção inicial de 10,1 milhões de toneladas para 14,2 milhões, refletindo uma revisão significativa baseada principalmente no ganho de produtividade.

Inmet

Terça amanhece nublada e com chuvas em Aquidauana

Máxima chega aos 38ºC na cidade e região

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo