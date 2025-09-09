Caminhão se envolve em acidente grave na BR-262

Ocorrência registrada no km 619, a 17 km do Guaicurus, sentido Corumbá
Assessoria de Comunicação
Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (9) no km 619 da BR-262, a cerca de 17 quilômetros do distrito de Guaicurus, no sentido Corumbá.
Segundo as primeiras informações, o motorista do veículo não foi localizado e há suspeita de que esteja prensado embaixo da cabine do caminhão.
Equipes de resgate foram acionadas e trabalham no local para localizar a vítima e avaliar a situação. Ainda não há confirmação sobre o estado de saúde do condutor.
As circunstâncias do acidente não foram detalhadas até o momento, e o trânsito segue sob monitoramento das autoridades.
