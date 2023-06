Caminhonete bate em poste e deixa dois feridos em Corumbá

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito que ocorreu no início da noite desta sexta-feira 16, na BR-262, no trevo de acesso do anel viário de acesso a Parte Alta de Corumbá. Uma caminhonete bateu contra um poste.

Viaturas de resgate e de salvamento realizaram os primeiros socorros as duas vítimas, sendo um homem de 63 anos, condutor da caminhonete, que estava consciente, apresentava ferimentos no rosto, pescoço e alegava fortes dores na região do tórax.

Já a passageira, uma mulher de 31 anos, estava retida no veículo, inconsciente, apresentava fratura nas pernas esquerda e direita, fratura no braço direito, corte lacerante na altura da coxa esquerda e ferimento transfixante na perna direita.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Pronto-Socorro de Corumbá..