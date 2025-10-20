Caminhonete cai em área de obras em Corumbá

O buraco faz parte de intervenções de infraestrutura realizadas na via.
Divulgação/ Bombeiros
Uma caminhonete caiu em uma escavação de obras na Rua Luís Feitosa de Paula, esquina com a Rua Bernardino Alves do Couto, no bairro Guatós, em Corumbá, por volta das 22h de domingo (19). O buraco faz parte de intervenções de infraestrutura realizadas na via.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que foi acionado para atender a ocorrência, não houve feridos. No local, os militares constataram que a área estava devidamente sinalizada e com placa de identificação da obra.
A equipe realizou a avaliação de segurança, isolou o trecho e orientou os motoristas que trafegavam pelo local, com o objetivo de evitar novos incidentes até a normalização do tráfego.
