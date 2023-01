Caminhonete roubada que bateu em F-100 estava fugindo da PM e perdeu o controle na BR-262

Caminhonete ficou destruída / (Foto: Divulgação)

Motorista preso às ferragens

Equipe do 3.º Grupamento do Corpo de Bombeiros informou que o atendimento aconteceu por volta das 11h05. A vítima ficou presa no veículo, sendo necessário o uso do desencarcerador.

Ele foi socorrido consciente e orientado, com suspeita de fratura nas duas pernas, corte nos lábios e escoriações. A vítima foi levada para o Pronto Socorro local.