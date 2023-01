Campanha arrecada materiais escolares para alunos carentes em Corumbá

Ilustratuva

A campanha Volta às aulas solidária, realizada pelo 6° Batalhão da Polícia Militar de Corumbá, segue até o dia 1° de fevereiro.

A ação recebe materiais escolares usados, em bom estado ou novos, como mochilas, lancheiras, estojos entre outros, que serão destinados a crianças e adolescentes carentes que vivem na parte alta da cidade.

As doações podem ser entregues no quartel do 6° BPM, localizado na rua Treze de junho, n° 1173, no bairro Dom Bosco, e também na Base Comunitária, na rua Cyríaco de Toledo, bairro Nova Corumbá.

A campanha acontece em parceria com o projeto Vidas, ajudando Vidas. As aulas na Rede Municipal de Ensino começam no dia 09 de fevereiro; já na Rede Estadual, o ano letivo começa no dia 13 do mesmo mês.