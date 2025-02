Campanha da prefeitura de Corumbá mantém cidade limpa

Renê Marcio, PMC

A campanha "Feliz Cidade. Cidade Limpa, Povo Feliz" executa, ao longo desta semana em Corumbá, os serviços de limpeza na cidade.

Os serviços estão sendo executados nas áreas: avenida Gaturama até a entrada da cidade; praça do bairro Nova Corumbá com retorno ao bairro Generoso; finalização das ações no Poliesportivo Nação Guató com posterior início na entrada do morro do Cristo e escadinha; finalização no Ecoponto seguindo para a praça do bairro Previsul.

Lançada pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a campanha abrange a limpeza de ruas, praças e prédios públicos, utilizando maquinário e equipes especializadas em roçada, pintura de meio-fio, coleta de lixo, varrição e controle de endemias.

As ações tiveram início em 02 de janeiro.