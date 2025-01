Campanha de limpeza de ruas segue em quatro locais na 2ª feira

A sequência das ações da campanha "Feliz Cidade. Cidade Limpa, Povo Feliz" nessa segunda-feira, 27 de janeiro, contará com quatro equipes em pontos distintos de Corumbá.

Com 24 operadores, a Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, executará os serviços nas seguintes áreas: Orla dos Ipês e Avenida Gaturama até a entrada da cidade; Parque da Cacimba e bairro Cervejaria seguindo para o bairro Generoso; praça da República (Centro) seguindo para a praça CEU (Jardim dos Estados) e Praça do Damy (Cristo Redentor) seguindo para a praça do bairro Cravo Vermelho.

Lançada em 02 de janeiro, a campanha "Feliz Cidade. Cidade Limpa, Povo Feliz" abrange a limpeza de ruas, praças e prédios públicos, utilizando maquinário e equipes especializadas em roçada, pintura de meio-fio, coleta de lixo, varrição e controle de endemias.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá