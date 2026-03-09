Campanha "MS por Minas" arrecada doaÃ§Ãµes em CorumbÃ¡ e LadÃ¡rio

A iniciativa busca reunir doaÃ§Ãµes da populaÃ§Ã£o sul-mato-grossense para apoiar comunidades afetadas por alagamentos
Uma campanha de arrecadação de donativos para famílias atingidas pelas chuvas em Minas Gerais está sendo realizada em Corumbá e Ladário. A ação faz parte da mobilização “MS por Minas”, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para auxiliar pessoas desabrigadas e desalojadas após desastres causados por fortes chuvas no estado mineiro.
A iniciativa busca reunir doações da população sul-mato-grossense para apoiar comunidades afetadas por alagamentos, deslizamentos e outros prejuízos provocados pelas chuvas em diversas cidades de Minas Gerais.
Conforme o planejamento da campanha e as necessidades informadas pelas autoridades mineiras, a arrecadação no Mato Grosso do Sul está concentrada em três tipos de kits com itens essenciais.
Entre os donativos solicitados estão kits de dormitório, compostos por colchões, lençóis, mantas e travesseiros; kits de limpeza, com produtos como água sanitária, desinfetante e sabão; e kits de higiene pessoal, contendo itens como sabonete, creme dental, escova de dente e papel higiênico.
Em Corumbá e Ladário, o ponto oficial de arrecadação funciona no quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), que recebe as doações da população e atua como local de coleta dos materiais na região.
O quartel está localizado na Avenida Rio Branco, nº 1611, no Bairro Universitário, em Corumbá.
A campanha tem como objetivo mobilizar a comunidade para contribuir com as famílias atingidas pelos desastres e reforçar ações de apoio humanitário entre os estados.
