Campeão da Maratona Aquática nadou 5 km em 42 minutos

Clóvis Neto, PMC

Pedro Luiz Germiniano da Silva, de Campo Grande, foi o campeão da Maratona Aquática do Eco Pantanal Extremo 2023, disputado no último final de semana em Corumbá. O jovem completou o percurso de 5 km, descendo ao rio Paraguai Rumo à Prainha do Porto Geral, em 42 minutos e 17 segundos.

Davi Kenzo Dias da Silva concluiu o trajeto em 43’29’’ e ficou com a medalha de prata. Guilherme Lima da Silva Moraes foi o bronze com 44’20’’. Pietro Henrico Druziani de Menezes, com 44’25’’, e João Marcos Germiniano da Silva, com 44’46’’, ficaram em quatro e quinto, respectivamente.

No feminino, Ana Beatriz de Paula Rosa foi a grande campeã com o tempo de 44’39’’. Maria Eduarda Rudalov Oliveira, com 47’48’’, foi a segunda colocada e Adriana Pitta Souza, com 50’39’’, a terceira. Byanka Danielle Alves da Cunha Moraes foi a quarta com o tempo de 59’48’’ e Natalia Leal Capille Serra, com 1 hora e 5 minutos, a quinta colocada.

No 1 km geral masculino, o campeão foi Daniel Carlos da Silva, com 14’16’’. Só 38 segundos depois, chegou Fernando Aguado, segundo locado. Pedro Ivo Fonseca foi o terceiro, com 15’12’’; Arthur Abreu o quarto com o tempo de 15’28’’; e Thiago Henrique Freitas completou o pódio na quinta colocação com 16’05’’.

No feminino, o título ficou com Monica Salustiano Luckner, com o tempo de 15’16’’. Priscila Inacio Magalhaes de Lima, com 15’33’’, foi a segunda; Lohanny Bogarim Sabatel, com 16’14’’, a terceira; Evelyn Carvalho de Oliveira, com 16’52’’, a quarta colocada; e Thalita Aquino Sigarini, com 16’58’’, a quinta.

Assessoria