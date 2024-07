Cão farejador da PMMS encontra cocaína envolta em corpo de mulher

A Receita Federal, com o apoio crucial do Canil do 7º Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, realizou ontem (1) uma fiscalização rotineira em Corumbá, em um ônibus de passageiros com destino a São Paulo, resultando na apreensão significativa de cápsulas de cocaína.

Durante a operação, um cão farejador da PMMS detectou a presença da droga.

Após uma revista minuciosa, diversas cápsulas de cocaína foram encontradas junto ao corpo de uma mulher boliviana, além de mais cápsulas em sua bolsa de viagem, totalizando 3,200 KG de substância análoga à cocaína.

A mulher, de 23 anos, foi encaminhada à Polícia Federal para as devidas providências legais.

A ação conjunta reforça o compromisso da Receita Federal com o controle aduaneiro e demonstra o sucesso da colaboração entre as instituições públicas na área de fronteira, com destaque para a eficácia do Canil do 7º BPM da PMMS na identificação de substâncias ilícitas em operações como essa.