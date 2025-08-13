Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 11:04

Cão farejador encontra cocaina e fetos de lhama em ônibus de turismo em Corumbá

Produtos estavam saindo da Bolívia e não foi divulgado se alguém foi preso

Redação

Publicado em 13/08/2025 às 10:45

Receita Federal

Um cão farejador da Receita Federal encontrou 2 kg de pasta base de cocaína, além de mercadorias de origem animal e vegetal com entrada irregular no país. A ação ocorreu no Posto de Fiscalização Esdras, na fronteira de Corumbá com a Bolívia, na terça-feira (12).

A operação foi realizada em conjunto entre os agentes da Receita Federal, do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Um cão de faro da Receita Federal localizou a droga escondida em um ônibus de turismo irregular.

Durante a inspeção, o animal sinalizou para o banheiro do veículo, onde foi encontrada parte do entorpecente. O restante estava dentro de uma garrafa PET de energético, abandonada sob um dos assentos.

Além da cocaína, foram apreendidas aproximadamente uma tonelada de produtos com restrições fitossanitárias e dez fetos de lhamas.

Segundo os órgãos de fiscalização, esse tipo de material representa risco à segurança agropecuária, ao meio ambiente e à saúde pública.

Todo o material foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais. A operação integra o esforço conjunto de combate ao tráfico de drogas, contrabando e entrada de mercadorias irregulares no território brasileiro.

