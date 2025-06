Capacitação prepara profissionais da saúde para acolher vítimas de violência

Divulgação PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no dia 5 de junho uma capacitação voltada a profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), com foco no acolhimento de mulheres em situação de violência. A formação foi promovida pelo Núcleo de Educação Permanente em parceria com o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e a Gerência de Políticas Públicas para Mulheres.

O curso teve como objetivo fortalecer a atuação da rede básica de saúde, considerada a principal porta de entrada do sistema, no enfrentamento à violência contra a mulher. A APS tem papel essencial na identificação de casos, no acolhimento humanizado e no encaminhamento adequado das vítimas, além de contribuir para o fortalecimento da rede de proteção.