Acidente aconteceu no cruzamento da Rua Colombo com a Rua Major Gama, na regiÃ£o central
Um capotamento de veículo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar na tarde de domingo (8), no cruzamento da Rua Colombo com a Rua Major Gama, na região central de Corumbá. O acidente foi registrado por volta das 15h35.
Segundo o Corpo de Bombeiros, guarnições de resgate e salvamento foram acionadas para atender a ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo o tombamento de um Renault Kwid branco. Ao chegarem ao local, os militares constataram que o veículo havia tombado em linha reta, enquanto a Polícia Militar já realizava a segurança da área.
No interior do automóvel, os bombeiros encontraram o condutor, um homem de 56 anos, que havia sido projetado do banco do motorista para o banco do passageiro, ficando com o ombro preso na coluna do veículo.
A vítima estava consciente e orientada, mas apresentava amnésia em relação ao ocorrido, além de escoriações na cabeça e dores pelo corpo.
Diante da situação, os bombeiros realizaram a estabilização do veículo e o procedimento de expansão das ferragens para liberar o condutor. Após o desencarceramento, o homem foi retirado com segurança pela janela do passageiro e imobilizado em prancha rígida.
Em seguida, a vítima foi encaminhada pela viatura de resgate ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob atendimento da equipe médica de plantão.
A ocorrência contou ainda com apoio da Polícia Militar no controle do trânsito e na segurança da área.aa
