Acessibilidade

09 de MarÃ§o de 2026 • 10:36

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Acidente

Capotamento de veÃ­culo mobiliza Corpo de Bombeiros no centro de CorumbÃ¡

Acidente aconteceu no cruzamento da Rua Colombo com a Rua Major Gama, na regiÃ£o central

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 09/03/2026 Ã s 09:22

Atualizado em 09/03/2026 Ã s 09:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros

Um capotamento de veículo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar na tarde de domingo (8), no cruzamento da Rua Colombo com a Rua Major Gama, na região central de Corumbá. O acidente foi registrado por volta das 15h35.

Segundo o Corpo de Bombeiros, guarnições de resgate e salvamento foram acionadas para atender a ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo o tombamento de um Renault Kwid branco. Ao chegarem ao local, os militares constataram que o veículo havia tombado em linha reta, enquanto a Polícia Militar já realizava a segurança da área.

No interior do automóvel, os bombeiros encontraram o condutor, um homem de 56 anos, que havia sido projetado do banco do motorista para o banco do passageiro, ficando com o ombro preso na coluna do veículo.

A vítima estava consciente e orientada, mas apresentava amnésia em relação ao ocorrido, além de escoriações na cabeça e dores pelo corpo.

Diante da situação, os bombeiros realizaram a estabilização do veículo e o procedimento de expansão das ferragens para liberar o condutor. Após o desencarceramento, o homem foi retirado com segurança pela janela do passageiro e imobilizado em prancha rígida.

Em seguida, a vítima foi encaminhada pela viatura de resgate ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob atendimento da equipe médica de plantão.

A ocorrência contou ainda com apoio da Polícia Militar no controle do trânsito e na segurança da área.aa

Leia TambÃ©m

â€¢ Homem Ã© preso apÃ³s ameaÃ§ar crianÃ§as com espingarda em CorumbÃ¡

â€¢ Trabalhador Ã© picado por escorpiÃ£o e socorrido pelo Bombeiros em CorumbÃ¡

â€¢ Bombeiros combatem dois incÃªndios em lixo acumulado em vias pÃºblicas de CorumbÃ¡

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

SolidariedadeÂ 

CorumbÃ¡ e LadÃ¡rio se mobilizam na campanha "MS por Minas" para ajudar vÃ­timas das chuvas

PolÃ­cia

PRF apreende 182 kg de cocaÃ­na em caminhÃ£o na BR-262 em CorumbÃ¡

BalanÃ§o

PM captura 12 foragidos e apreende mais de 11 kg de drogas no mÃªs passado em CorumbÃ¡

CorumbÃ¡ anuncia construÃ§Ã£o de nova escola de tempo integral no bairro Cristo Redentor

PM apreende 11,2 kg de maconha durante abordagem a van em CorumbÃ¡

Casa da Mulher Brasileira de CorumbÃ¡ terÃ¡ investimento de R$ 8,3 milhÃµes

EducaÃ§Ã£o

CorumbÃ¡ anuncia construÃ§Ã£o de nova escola de tempo integral no bairro Cristo Redentor

Publicidade

Bombeiros

Vela acesa provoca princÃ­pio de incÃªndio em residÃªncia em LadÃ¡rio

ÃšLTIMAS

Tempo

Dia comeÃ§a nublado e hÃ¡ previsÃ£o de chuva em Aquidauana

Desde ontem o tempo jÃ¡ vinha apresentando mudanÃ§as em vÃ¡rias Ã¡reas da cidade, com aumento da nebulosidade ao longo do dia

Policial

PolÃ­cia prende suspeito de trÃ¡fico de drogas no bairro Arara Azul

Durante a revista, os policiais encontraram no bolso da bermuda do suspeito uma pequena porÃ§Ã£o de uma substÃ¢ncia parecida com cocaÃ­na, pesando cerca de 0,9 grama, alÃ©m de um telefone celular.

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo