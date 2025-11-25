Carga de skunk é apreendida na BR-262 em Corumbá

Divulgação/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite de segunda-feira (24), cerca de 45,7 quilos de skunk durante fiscalização no km 708 da BR-262, na Unidade Operacional da Ponte. A droga estava distribuída em 77 pacotes escondidos no porta-malas de um veículo Volkswagen Fox, cor prata, conduzido por um homem de 30 anos.



De acordo com a equipe policial, a abordagem ocorreu por volta das 20h55, quando o motorista, natural de Corumbá, recebeu ordem de parada. Durante a vistoria aprofundada, os agentes localizaram os fardos da droga, conhecida por seu alto teor de THC e elevado valor no mercado ilegal.



O condutor afirmou aos policiais que havia sido contratado por um homem que não soube identificar e que o carregamento teria como destino Campo Grande (MS). Ele também declarou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente.



Diante dos fatos, o motorista, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

