Carga de skunk é apreendida na BR-262 em Corumbá

A droga estava distribuída em 77 pacotes escondidos no porta-malas de um veículo Volkswagen Fox
Divulgação/ PRF
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite de segunda-feira (24), cerca de 45,7 quilos de skunk durante fiscalização no km 708 da BR-262, na Unidade Operacional da Ponte. A droga estava distribuída em 77 pacotes escondidos no porta-malas de um veículo Volkswagen Fox, cor prata, conduzido por um homem de 30 anos.
De acordo com a equipe policial, a abordagem ocorreu por volta das 20h55, quando o motorista, natural de Corumbá, recebeu ordem de parada. Durante a vistoria aprofundada, os agentes localizaram os fardos da droga, conhecida por seu alto teor de THC e elevado valor no mercado ilegal.
O condutor afirmou aos policiais que havia sido contratado por um homem que não soube identificar e que o carregamento teria como destino Campo Grande (MS). Ele também declarou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente.
Diante dos fatos, o motorista, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Ocorrência
Bombeiros resgatam macaco-da-noite ferido após levar choque elétrico em Corumbá
Corumbá realiza Treinão dos 21 Dias de Ativismo no dia 19
Homem de 25 anos fica ferido após queda de motocicleta em Corumbá
Saúde
Secretaria de Assistência Social realiza palestra com promotor Marcos Brito
Tempo
Semana será marcada por altas temperaturas e baixa umidade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS