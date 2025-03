Carnaval de CorumbÃ¡: Escolas de Samba desfilam nesta terÃ§a-feira sem julgamento oficial

Clóvis Neto/PMC

A programação do Carnaval de Corumbá 2025 segue nesta terça-feira (04), com os desfiles das escolas de samba na avenida. Após uma reunião realizada na segunda-feira (03), a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco) decidiu que as apresentações acontecerão, mas sem julgamento oficial, devido aos danos causados pela chuva e ventos fortes nas alegorias.



As escolas que desfilam nesta terça-feira foram as mais afetadas pelo temporal, segundo a Liesco. A ordem dos desfiles será a seguinte:



Terça-feira, a partir das 19h



Vila Mamona

Marquês de Sapucaí

Intervalo para a passagem do Bloco dos Palhaços

Acadêmicos do Pantanal

Caprichosos de Corumbá



Cada escola terá 65 minutos para cruzar a avenida. As regras do desfile foram mantidas, com exceção da obrigatoriedade do uso de sapatilhas.



A Liesco estuda alternativas para avaliação das apresentações, entre elas o voto popular, mas ainda não há definição oficial sobre esse critério.



O Carnaval de Corumbá segue como um dos mais tradicionais do estado, e apesar dos desafios climáticos, a festa continua levando alegria e cultura para os foliões.

