Carreata pelas ruas do Centro marca início da campanha Agosto Lilás em Corumbá

Carreata foi realizada / Gisele Ribeiro/ Prefeitura Corumbá

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania abriu oficialmente nesta terça-feira, dia 1º, a campanha “Agosto Lilás” com uma carreata pelas principais ruas do Centro de Corumbá. Com o tema “Um mês, uma cor, uma luta”, a ação tem como principal objetivo a conscientização da população pelo fim à violência contra a mulher.

Durante todo o trajeto, o superintendente de Políticas Públicas da prefeitura, Hesley Sant'Ana, e a gerente de Políticas Públicas para as Mulheres, Tatiana Pécora, destacaram a importância do envolvimento de toda comunidade neste processo de conhecimento e respeito às leis que protegem o público feminino.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, a programação é toda voltada para esclarecer e prevenir sobre as diferentes formas de violência contra as mulheres, para orientação com relação as medidas que podem ser adotadas, informar sobre os órgãos e as redes de suporte disponíveis, os canais para denúncia, e os instrumentos de proteção às vítimas.

Em 2018, o prefeito Marcelo Iunes instituiu a Patrulha Maria da Penha, que hoje possuiu 10 guardas municipais treinados e capacitados para atender mulheres que possuem medidas protetivas contra os companheiros. Além da Patrulha Maria da Penha, o Município possuiu o CRAM (Centro de Referência no Atendimento a Mulher) que é referência para todo o Mato Grosso do Sul.

“No local, as vítimas recebem todo atendimento jurídico, social e psicológico necessário. É uma atuação conjunta entre a Patrulha Maria da Penha e o CRAM. São entidades que integram uma grande rede de atendimento que reúne entidades governamentais e não governamentais que realizam um importante trabalho integrado”, completou Amanda Iunes.

Em Corumbá, o trabalho de divulgação do Agosto Lilás começou já na segunda-feira, 31 de julho, com uma mobilização no Centro comercial da cidade com adesivagem dos cartazes e laços em vitrines e solicitação de troca de vitrine nas cores lilás. Também foi realizada palestras nas Lojas Magazine Luiza.

Nesta terça-feira foi feito o enfeite de borboletas nos canteiros das Ruas Frei Mariano com a Dom Aquino e das ruas 15 de novembro com a Dom Aquino e no canteiro central da 15 de novembro, além do lançamento do vídeo: “Sim! Eu meto a colher!” nas rede sociais e do áudio informativo veiculado em todas as redes de supermercados da cidade. A Zumba Lilás será na Praça da Nova Corumbá, com início às 19 horas.

Programação

02/08 - Roda de Conversa com adolescentes meninos que cumprem medidas socioeducativas no CREAS – As 9h30

02/08 – Roda de Conversa com alunos da Unicesumar as 13h30 as 17h30

02/08 – Zumba lilás – 19 h Poliesportivo da Porto Carreiro

03/08 – Roda de Conversa Agosto Lilás – CRAS 4 as 9h

03/08 – Roda de Conversa com alunos do Instituto Novo Olhar as 14h

04/08 – Promotoras Legais – CRAM no CCI as 8h30

04/08 - Roda de Conversa com alunos do Instituto Novo Olhar as 14h com a Patrulha Maria da Penha.

05/08 (sábado) – Aniversário de 4 anos da Patrulha Maria da Penha – card.

07/08 – Card de Aniversário de 17 anos da Lei Maria da Penha – 7 de agosto de 2006 - Lei n.º 11.340

07/08 – Roda de Conversa Agosto Lilás – Votorotim Cimentos – 7h

08/08 – Abordagem e panfletagem com os usuários do SUS no embarque na Rodoviária 22h 30

09/08 – Roda de Conversa com alunos da Unicesumar as 13h30 as 17h30

10/08 - Roda de Conversa Agosto Lilás – CRAS II as 13h

11/08 – Abordagem e panfletagem com os usuários que frequentam a Rodoviária as 10h30 e as 13h

14/08 - Roda de Conversa Agosto Lilás – Faculdade Uniasselvi as 9h

15/08 – Promotoras Legais – CRAM no Distrito de Albuquerque às 9h

16/08 - Promotoras Legais – CRAM no CRAS 1 as 8h30

16/08 - Roda de Conversa Agosto Lilás – Faculdade Anhanguera as 19h

17/08 – Promotoras Legais – CRAM no CRAS II as 9h

18/08 – Capacitação para a equipe do CRAM – 8h30 com a Profa. Beatriz Xavier

18/08 – Palestra: Prevenção da Violência de Gênero: Mulheres e diversidade no auditório da UFMS às 19h

21/08 – Promotoras Legais – CRAM no território do Tamarineiro às 9h

22/08 – Promotoras Legais – CRAM no CRAS Albuquerque – às 9h

23/08 - Roda de Conversa Agosto Lilás – CCI as 8h30

23/08 – Roda de Conversa com as adolescentes meninas que cumprem medidas socioeducativas no CREAS – As 9h30

24/08 - Roda de Conversa Agosto Lilás – Empresa Mineradora 3 A as 7h e as 13h

25/08 - Roda de Conversa Agosto Lilás – CRAS 1 as 14h

25/08 - Roda de Conversa Agosto Lilás – CRAS itinerante as 14h com a PMP

25/08 – Encontro de Mulheres Lésbicas – 19h

28/08 – Roda de Conversa Agosto Lilás – “Maria da Penha vai aos Terreiros” às 19h

29/08 – Roda de Conversa Agosto Lilás – “Maria da Penha vai aos Terreiros” – Terreiro Pai Hamilton às 19h.

30/08 - Roda de Conversa Agosto Lilás – CRAS Albuquerque as 9h

30/08 – Promotoras Legais – CRAM no CRAS itinerante as 8h30

31/08 – Promotoras Legais – CRAM no CRAS 4 – as 8h30

31/08 - Roda (online) de Conversa Agosto Lilás – Empresa Mineradora 3 A equipe de São Paulo.