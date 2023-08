Carreta cai em barranco e pega fogo em Corumbá

Carreta caiu no barranco / CGNews/ Reprodução

Carreta caiu em barranco e pegou fogo na BR-262, em Corumbá, neste domingo, dia 6. Dois ocupantes do veículo foram socorridos, um deles por testemunhas que passavam pelo local.

Conforme o CGnews, o condutor que seguida sentido Campo Grande teria perdido o controle da direção e caiu em um barranco às margens da rodovia.

Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 9h30 de hoje para atender a ocorrência perto da Fábrica do jacaré. Quando chegaram ao local, uma das vítimas já havia sido levada para atendimento médico e a outra não aparentava lesões aparentes.

Ainda segundo o site, o veículo estava caído no barranco, a 30 quilômetros da área urbana, perto do Balneário do Menck, no sentido Corumbá/ Campo Grande, sendo tomado pelas chamas que também atingiram parte da vegetação. A equipe fez o controle do fogo, mas a carreta ficou destruída. Não há informações sobre a identidade e o estado de saúde das vítimas.

Aos militares, o motorista teria afirmado que um dos pneus dianteiros teria furado e por isso perdeu o controle da direção. PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foi acionada e causa do acidente será apurada pela Perícia.